Rosario Nadal, la fan número uno de su hija Mafalda en su concierto en Madrid

MADRID, 21 (CHANCE)

En medio del complicado momento que vive la música, Mafalda de Bulgaria llega de nuevo a España para subirse al escenario de uno de los locales más conocidos de la capital, el Independance Club. A pesar de su posición social, la hija de Kyril de Bulgaria y la española Rosario Nadal consolida poco a poco su prometedora carrera como cantante con un concierto íntimo en la capital.Decantándose por el mundo de la música desde muy pequeña dando clases de piano y de canto, Mafalda empezó a componer a los 16 años y a los 19 se marchó a Estados Unidos para formarse en la prestigiosa escuela Berklee College de Boston. Triunfando en la música paso a paso, la joven no ha parado hasta contar con Ian Barter, el productor que descubrió a Amy Whinehouse, en sus primeros sencillos llamados 'Hate me right' y 'Don't let go'.Como no podía ser de otra forma, la joven contó con algunos rostros conocidos entre los asistentes al concierto como fue el caso de su tía Carla Royo- Villanova o una de sus mayores fans, su madre Rosario Nadal, que llegó al concierto en solitario y sin comentar nada sobre cómo se encontraba su hija minutos antes de una noche tan especial para ella.