Rosewood Villa Magna y Finca Cortesin Hotel Golf & Spa, los únicos españoles entre los 100 mejores hoteles

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Rosewood Villa Magna (Madrid) y Finca Cortesin Hotel Golf & Spa (Málaga) son los dos únicos establecimientos españoles presentes en el ranking 'Los 100 hoteles favoritos del mundo' de los Travel + Leisure's 23 World's Best Awards.

En concreto, Rosewood Villa Magna ocupa la 19 posición en esta clasificación, con una puntuación de 98.50, mientras que Finca Cortesin Hotel Golf & Spa se sitúa el puesto número 28, con 98.26 puntos.

El hotel madrileño está ubicado en pleno Paseo de la Castellana y reabrió sus puertas en octubre de 2021, después de una cuidadosa renovación y rediseño del hotel original de 1972.

El hotel dispone de 154 habitaciones decoradas al estilo del barrio de Salamanca, destacando sus dos principales suites con las terrazas más grandes de Madrid.

Por su parte, Finca Cortesin Hotel Golf & Spa, que cuenta con 67 habitaciones situadas en la Costa del Sol, ha ascendido 16 puestos con respecto a la lista del año pasado y dispone de "uno de los campos de golf mejor considerados del país".

El 'top 3' de mejores hoteles del mundo está liderado por el Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet (Estambul, Turquía), The Bushcamp Company's Mfuwe Lodge (Parque nacional de Luangwa Sur, Zambia) y Andaz Bali (Bali, Indonesia).

La clasificación se elabora a partir de una encuesta a los lectores de Travel + Leisure's que opinan sobre experiencias de viaje en todo el mundo y comparten sus opiniones sobre los mejores hoteles u otros ámbitos como complejos turísticos, ciudades o islas.

Los hoteles se clasificaron como resorts, hoteles urbanos o safaris en función de su ubicación y servicios, y se valoraron específicamente según criterios como habitaciones/instalaciones, ubicación, servicio, comida y valor.

Para cada característica, los encuestados podían elegir una calificación de excelente, superior a la media, media, inferior a la media o mala. Las puntuaciones finales son promedios de estas respuestas.