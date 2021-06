Rostros conocidos acuden al tanatorio para despedir a Mila Ximénez

MADRID, 23 (CHANCE)

Muchos han sido los rostros conocidos que se han acercado hasta el tanatorio de la M-30 en Madrid para dar el último adiós a Mila Ximénez. La colaboradora de televisión ha dejado huella en muchas de las personas con las que ha compartido plató y lo cierto es que hemos visto como las redes sociales se han inundado de mensajes cargados de tristeza por su marcha.

Uno de los primeros en llegar al tanatorio ha sido Joaquín Prat, el presentador de televisión no ha podido evitar mostrar su profundo malestar por la muerte de su compañera y ha confesado que: "Nos hemos quedado huérfanos, era una mujer que entraba siempre con una sonrisa, muy buena gente y la vamos a echar mucho de menos"

Diego Matamoros también ha acudido al último adiós a Mila Ximénez porque tenía amistad con la colaboradora y en sus inmediaciones ha asegurado que siempre le brindó su cariño: "Destacaría que era una gran persona, quien la ha conocido en la intimidad sabe que se ha ido una gran persona con la que se podía contar, es una pena, de verdad".

Antonio Montero, compañero de Mila Ximénez, se paraba con los medios de comunicación y aseguraba estar muy apenado por esta noticia ya que la periodista tenía muchas ganas de vivir: "Una noticia tristísima, es una mujer que ha luchado muchísimo, ha tenido una vida a lo mejor más dura de lo que la gente puede imaginar, tenía muchísimas ganas de estar con sus nietos... veía que el programa era su vida, pero tenía ganas de irse con su familia, junto a Alba que ha sido su vida. Al final ha ocurrido lo que nadie queríamos, es una cosa terrible".

Sin duda, el clan Campos no podía faltar y la primera en llegar era Carmen Borrego: "Mi hermana tenía una unión muy especial con Mila, ella me enseñó a quererla. Es una mujer que tenía una personalidad difícil de sustituir". La colaboradora explicaba la ausencia de su hermana y aseguraba que en cuanto pudiese estaría en Madrid para poder despedirse de su amiga: "No he podido hablar con ella, está grabando un programa y en cuanto pueda pues vendrá, mi madre también quería mucho a Mila".

Sonsoles Ónega, Antonio Rossi, Lydia Lozano, María Patiño, Gemma López, Raúl Prieto o Kiko Hernández como rostros conocidos de Mediaset también se han dejado ver en el tanatorio muy afectados por la triste noticia. Y es que la colaboradora ha tenido muy buena relación con todos los compañeros con los que ha coincidido en los platós de televisión. Si hay algo que han destacado todos ha sido el gran compañerismo que ha demostrado siempre y como se hacía querer.