Rostros conocidos disfrutan de la Feria de Abril 2022

MADRID, 6 (CHANCE)

Dos años esperando este momento y por fin se ha hecho realidad. El fin de semana pasado la Feria de Abril 2022 comenzaba y todos los sevillanos se echaban a las calles para disfrutar al máximo de este evento nacional que ha estado dos años sin practicarse debido a la pandemia.

En el día de hoy hemos podido ver a Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart disfrutando de un día maravilloso, llegando al ferial en el mismo carro en el que se encuentra su tío, Fernando Martínez de Irujo. Muy sonrientes, la pareja se paraba delante de los medios de comunicación para dejarse fotografiar y segundos más tardes, era ella quien nos aseguraba que lo está pasando: "Muy bien, lo estamos pasando muy bien".

Por su parte, Fernando Martínez de Irujo se mostraba de lo más agradable con la prensa en una de las casetas de la feria de abril 2022 y asegura que se lo ha pasado "bien" aunque ya le queda poco tiempo porque "ya es el último día". También hemos visto a Simoneta Gómez-Acebo y a Xandra Falcó teniendo una conversación de lo más distendida y disfrutando de este maravilloso día en Sevilla.

También hemos podido ver al actor Joseph Fiennes y su mujer, Maria Dolores Dieguez, una pareja que no ha querido perderse este evento nacional, que ha traspasado las fronteras y se ha hablado en todos los lugares. Los dos tortolitos se han mostrado de lo más unidos mientras conversan con los allí presentes, aunque el actor de vez en cuando pasea por las mesas para observar todos los detalles.

A otro de los rostros que llevábamos mucho sin ver es el de Antonia Dell'Atte, que sonreía ante las cámaras y aseguraba que: "Después de dos años, tres años o cuatro años he vuelto". La modelo, vestida de flamenca, se mostraba de lo más relajada en una de las casetas mientras exprimía su tiempo: "Ahora veo muchos cabellos, mucho olor de la naturaleza, entonces me encanta".

Por último, Inés Sastre que nos confesaba que: "primer día en la feria. He llegado antes a Sevilla, pero he hecho planes fuera de la feria y hoy la verdad es que he venido con muchas ganas a disfrutar". Con un traje de Rocío Peralta afirma que le hace mucha ilusión disfrutar de las fiestas de la capital andaluza: "me parece que es una grandísima ilusión, llevábamos un montón de años sin feria y la gente la verdad es que tenía muchas ganas, y es una preciosidad".