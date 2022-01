Rostros conocidos posan en la alfombra roja de los Premios Feroz 2022

MADRID, 29 (CHANCE)

Teníamos tantas ganas de disfrutar de los Premios Feroz 2022 que todavía no nos creemos que estemos viviendo una de las noches más especiales del año en el ámbito cinematográfico. Han sido muchos los rostros conocidos que han acudido a la gran cita y muchos de ellos, además de poder ser galardonados, han derrochado elegancia en la alfombra roja previa a los premios... aquí va nuestra elección:

INMA CUESTA

En 2016 ganó su primer Premio Feroz como mejor actriz protagonista por 'La novia' y en 2019, volvió a revivir el momento recibiendo el segundo premio por la serie 'Arde Madrid'.

Como no podía ser de otra manera, no ha podido faltar a la gran gala de los Premios Feroz 2022 y lo ha hecho radiando elegancia con un look extraordinario, demostrando que los trajes también es una vestimenta posible en las alfombras rojas. De esta manera, hemos podido ver un traje chaqueta, entallada y con pantalón recto, de pedrería de la firma Teresa Helbig con el que ha brillado.

CLARA LAGO

Sin duda, su look ha sido uno de los más elegantes esta noche. Clara ha elegido para la ocasión un vestido largo en tonos negros y azules con tirantas con el que se ha mostrado de lo más feliz ante las cámaras.

ALFONSO BASSAVE

Siempre ha posado en los photocalls como uno de los hombres más atractivos y que mejor sabe mirar a cámara y esta noche no podía ser menos. El actor ha sorprendido con un atuendo de lo más oscuro, elegante y sobrio, resaltando cómo no su figura estética. Traje de chaqueta y pantalón combinado con un jersey de cuello alto de la misma tonalidad, oscuro. Lo que más nos ha llamado la atención -y nos ha enamorado- son esos botines efecto piel de color plateados.

CANDELA PEÑA

La actriz siempre nos sorprende, consigue ser el centro de las miradas y no precisamente por la labia que demuestra tener delante de las cámaras -aunque eso también ayuda-, pero en esta ocasión nos ha enamorado por lucir un espectacular diseño de Jorge Redondo con el que ha brillado en la alfombra roja... ¡mangas, muchas mangas!

YOLANDA RAMOS

Fiel a su estilo y a su forma de ser, a esa que nos ha conquistado cada vez que la hemos disfrutado en una entrevista, trabajo o programa de televisión. Yolanda Ramos es especial y así lo ha transmitido esta noche con una vestimenta que ha llamado especialmente la atención, falda de cuero oscura y una chaqueta con mangas abiertas y capucha de color rojo. Está claro que sólo ella puede derrochar ese estilo tan único.