Rostros conocidos recuerdan a Antonio Resines en los 'Premios Feroz 2022'

MADRID, 29 (CHANCE)

Muchos han sido los rostros conocidos que se han paseado este sábado por la alfombra roja de los Premios Feroz 2022 y aunque han sido grandes actores y actrices, nos hemos acordado mucho de Antonio Resines. El intérprete de 'Los Serrano' está muy presente en todos sus compañeros de profesión y solo escuchamos bonitas palabras para él, por su gran compañerismo y por el cariño que ha conseguido sembrar.

Nacho Vigalondo tiene esperanzas de que Antonio Resines aparezca en la gala tras anunciar su recuperación: "Resines, como es una especie de horno nuclear, es un generador de energía en sí mismo en todas direcciones. Es posible que aparezca en el escenario saltando de un columpio". Paula Púa opina igual que su compañero: "yo confío en que aparezca, tras una bola de humo, Antonio Resines con una capa. Yo espero que pase eso".

Roberto Álamo también ha querido recordarle en estos momentos tan decisivos para el actor... y es que se enteraba por la prensa de las últimas y buenas noticias: "No lo sabía, cuándo lo han dicho. Un abrazo enorme para él, es un tipo maravilloso, fuerte, por eso resiste, estoy emocionado, me acabo de enterar ahora. Menos mal".

Candela Peña también se ha mostrado de lo más emocionada al saber que su compañero se recupera ya fuera de la UCI: "Me ha dado una ilusión infinita, eso es lo mejor que ha pasado en el día de hoy. Va a estar muy presente, ser buena persona y buen compañero... es que toda la profesión le tiene unas ganas y una alegría, yo felicísima".

Marta Nieto ha aprovechado su paseo por la alfombra roja para acordarse de él, nuestro protagonista: "Vuelve la era Resines, viva Resines. Le admiro muchísimo como profesional, qué alegría, que familia tiene y qué mujer hermosa tiene. Es un día de celebración, le echamos de menos todo el tiempo".

Así como Paco León, que también ha tenido sentidas palabras para Antonio: "Nos extrañaba mucho que pudiera el bicho con él, eso no. Yo me alegro muchísimo que esté fuera, esté controlado. Lo ha pasado canutas pero muy bien por él, bravo por él" o Yolanda Ramos: "Antonio Resines es de lo famosos más humildes de este país, de verdad, más humildes, hubiese sido muy mala noticia que no hubiese podido salir. Es un hombre amable, culto, que quiere decir normal, estoy contenta por él. Es un hombre maravilloso que te hace sentir artista".