La rotunda y esquiva respuesta de Lucía Rivera cuando le preguntamos si le gustaría desfilar con Eva González

MADRID, 8 (CHANCE)

Centrada en su carrera de modelo e intentando mantenerse alejada del foco mediático, Lucía Rivera ha reaparecido en la noche madrileña y, con la amabilidad y la simpatía que le caracteriza aunque no oculta que no le gusta que le pregunten sobre su mediática familia, se ha pronunciado sobre las últimas novedades que han sacudido al clan Rivera.

Sin entrar en las polémicas declaraciones que su tío Kiko Rivera - con el que tiene una estrecha relación - ha hecho sobre su hermana Isa Pantoja en la revista Lecturas, sí ha respondido (aunque de una manera muy esquiva) a si se ve desfilando con la mujer de su padre, Eva González, que se ha reivindicado como una de las grandes modelos de nuestro país en la reciente edición del Salón Internacional de Moda Flamenca, SIMOF.

"Me vas a preguntar por mí o me vas a preguntar por mi padre y por Eva. Es preciosa, ya lo sabíamos también, no es una información relevante. Yo desfilo sola. De verdad, os quiero mucho, pero siempre me hacéis las mismas preguntas. No me preguntas por mí jamás, me ofende" se ha sincerado sin llegar a entender que le preguntemos siempre por su familia y asegurando que, aunque intenta "mantener el tipo", ella es una persona "normal" y no se acostumbra a que la abordemos por la calle: "Me da vergüenza"

Muy discreta respecto al inminente regreso a los ruedos de Cayetano Rivera, Lucía confiesa que lo único que quiere es "que le vaya bien". "Es mi padre, qué quieres que te diga. Ya sabéis que yo no hablo de la vida privada de la de nadie, ni de la mía ni nadie. Os quiero mucho, sé que es vuestro trabajo, crecí con vosotros, pero ya está, la vida sigue. Yo me dedico a lo mío, son mis cosas y ya está, de verdad que os tengo cariño, pero yo en mi vida" ha explicado, dejando claro que no va a hablar del torero.

Y si no quiere pronunciarse sobre su familia, menos todavía sobre Marc Márquez, con el que compartió su vida durante casi dos años: "Preguntarle a él, de verdad* ya sabéis que yo no hablo de la vida privada de nadie, no hablo de la mía voy a hablarte de mi ex pareja. Hay que tratar las cosas con normalidad, la vida sigue en todos los sentidos, no os puedo decir gran cosa".

