Rovi sube un 4% tras contratar a Lazard para la posible venta de su negocio de fabricación a terceros

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Las acciones de Rovi se disparaban este jueves casi un 4% en Bolsa cercanas las 9.25 horas, después de que la farmaceútica haya contratado los servicios de Lazard Asesores Financieros para explorar la posible venta de su negocio de fabricación a terceros.

Así, Rovi lideraba los ascensos del Ibex 35 con una subida del 3,65%, hasta intercambiar sus acciones a un precio de 78,1 euros, aunque minutos después moderaba su impulso al 3,38%, con sus títulos a 77,9 euros.

La farmacéutica confirmaba a la CNMV una información publicada este jueves en el diario 'Expansión' en la que se asegura que la compañía ha contratado a Lazard para estudiar una posible operación en su negocio de fabricación a terceros.

En concreto, 'Expansión' publica que la farmacéutica está valorando vender a un socio financiero una participación relevante de esta división, cuyo principal activo es el acuerdo a diez años con Moderna para la fabricación, entre otros productos, de la vacuna contra el Covid.

"A la vista de las informaciones aparecidas en prensa en relación a una posible operación corporativa relacionada con su negocio de fabricación a terceros se comunica que Rovi está continuamente evaluando potenciales alternativas estratégicas para la puesta en valor de sus activos. Para el análisis de estas alternativas, Rovi ha contratado los servicios de Lazard Asesores Financieros", ha confirmado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, la farmacéutica ha precisado que no se ha concluido dicho análisis y que no se ha tomado decisión alguna al respecto.

Los ingresos operativos de Rovi aumentaron un 1% en 2023, hasta los 829,5 millones de euros, gracias especialmente al negocio de fabricación a terceros, que creció un 1%, hasta los 409,3 millones de euros, y al de especialidades farmacéuticas, cuyas ventas también crecieron un 1% respecto al año anterior.

El beneficio neto de la farmacéutica alcanzó los 170,3 millones de euros en 2023, cifra un 15% inferior a las ganancias que registró la compañía en 2022, que rozaron los 200 millones de euros, según las cuentas presentadas por Rovi el pasado 27 de febrero.