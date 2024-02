Royal Caribbean encarga un nuevo barco de la clase Oasis para su entrega en 2028

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La naviera Royal Caribbean ha encargado al astillero Chantiers de l'Atlántique, ubicado en Saint-Nazaire (Francia) un séptimo barco de la clase Oasis para su entrega en 2028. Este pedido depende de la financiación, que se espera que se complete a finales de este año.

El anuncio de este jueves sigue a la reciente introducción por parte de Royal Caribbean Group de tres nuevos barcos en su flota: el Silver Nova, el Celebrity Ascent y el Icon of the Seas.

El primer barco de clase Oasis fue construido en Turku (Finlandia) y fue presentado en diciembre de 2009 como Oasis of the Seas. A este buque le siguieron Allure of the Seas (2010), Harmony of the Seas (2016), y Symphony of the Seas (2018).

El último barco de la serie fue el Wonder of the Seas que zarpó el pasado año 2022 como el crucero más grande del mundo. Será superado el próximo mes de julio por el Utopia of the Seas que tendrá capacidad para 7.958 personas, incluidos 5.668 huéspedes.

Royal Caribbean Group opera una flota mundial de 65 buques y posee tres marcas de cruceros : Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea Cruises. También posee el 50% de una empresa conjunta que opera TUI Cruises y Hapag-Lloyd Cruises. Incluyendo el buque recién anunciado, la compañía tiene ocho buques encargados a 31 de diciembre de 2023.