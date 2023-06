Royal Caribbean presenta su nuevo barco, el 'Utopia of the Seas'

Las reservas se podrán realizar a partir de este viernes

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La compañía Royal Caribbean ha presentado presenta su nuevo barco, Utopia of the Seas, que comenzará a navegar a partir de julio de 2024 desde Puerto Cañaveral (Orlando) con escapadas de fin de semana de tres noches y de cuatro noches entre semana, según ha informado la compañía naviera.

El barco, que cuenta con más de 40 bares y restaurantes, hará su debut en una escapada corta ofreciendo tanto experiencias nuevas como reinventadas, como un nuevo tiki bar caribeño, una experiencia gastronómica inmersiva única, el tobogán seco más largo del mar de 79 metros, así como piscinas estilo resort de nuevo diseño.

Los cruceristas podrán disfrutar de más de 20 opciones gastronómicas, asi como del Perfect Day at CocoCay, la isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas - incluyendo Hideaway Beach, la nueva playa exclusiva para adultos que abrirá a principios de 2024.

Las reservas para Utopia se podrán realizar en la web de Royal Caribbean a partir de este viernes 23 de junio. Los miembros del club de fidelización Crown & Anchor Society pueden reservar ya a partir del jueves 22 de junio.

Utopia of the Seas será tras Icon of the Seas el segundo barco impulsado por GNL y supondrá un nuevo avance en el compromiso de Royal Caribbean durante décadas con el medioambiente, combinando la tecnología GNL con otras iniciativas respetuosas con el medio como la conexión a la red eléctrica en tierra y los sistemas de recuperación de calor residual