Royal Caribbean recibe el Icon of the Seas, el barco más grande de la historia con capacidad para 10.000 personas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La naviera Royal Caribbean International ha dado la bienvenida tras 900 días de construcción a su nuevo buque 'Icon of the Seas'. En una celebración realizada en el astillero Meyer Turku de Finlandia más de 1.200 miembros de la tripulación, trabajadores y ejecutivos de la compañía han recibido al nuevo barco que en apenas dos meses hará su debut en Miami.

Este inmenso buque no sólo es el más grande jamás construido, sino que también es el primero de la historia en superar las 250.000 toneladas brutas. El Icon of the Seas realizará su viaje inaugural en enero de 2024, con cruceros que zarparán desde el puerto base de Miami con destino al Caribe.

En concreto, el gigantesco crucero puede llevar a 7.600 pasajeros y 2.350 tripulantes, lo que hace una capacidad máxima de unas 10.000 personas. A bordo, el barco alberga el parque acuático más grande en el mar, con seis toboganes récord, siete piscinas y nueve jacuzzis.

El Icon of the Seas presume de ocho barrios diferentes, que albergan más de 40 lugares de gastronomía y vida nocturna, así como 20 cubiertas en total. En esta ciudad flotante existen un total de 28 formas de alojamiento a bordo.

Ahora el barco navegará desde Turku a Cádiz, España, donde la línea de cruceros comenzará a dar los toques finales antes de dirigirse a Miami. A partir del miércoles 29 de noviembre, los aventureros pueden seguir el viaje de Icon visitando el sitio web de Royal Caribbean.

El Icon iniciará su viaje inaugural a finales de enero de 2024, ofreciendo itinerarios de una semana desde Miami al Caribe Oriental y Occidental. Cada crucero incluirá una visita a la popular isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas, Perfect Day at CocoCay.

Con su llegada, el Icon of the Seas destrona al Wonder of the Seas, que era hasta ahora considerado como el crucero más grande del mundo. La 'maravilla de los mares' ostentaba este título desde su debut en la primavera de 2022.

Icon of the Seas el primer barco de la línea de cruceros que puede funcionar con gas natural licuado (GNL), un combustible de transición. Los motores de combustible dual funcionarán junto con una gama de iniciativas de eficiencia energética y programas ambientales a bordo líderes en la industria, como la primera planta de conversión de residuos en energía en el mar.

Con un 24% más de eficiencia energética que los estándares requeridos para los barcos que se diseñan hoy en día, el barco más sostenible de la línea de cruceros hasta el momento marcará el siguiente paso en el viaje de la empresa matriz Royal Caribbean Group para introducir un crucero con cero emisiones netas para 2035.

En el acto de entrega de nuevo barco celebrado esta semana estuvieron el presidente y consejero delegado de Royal Caribbean Group, Jason Liberty, el presidente y consejero delegado de Royal Caribbean International, Michael Bayley, así como el consejero delegado de Meyer Turku, Tim Meyer.

"Hoy estamos celebrando algo más que un barco nuevo; también es la celebración de la culminación de más de 50 años de innovación y sueños en Royal Caribbean para crear la mejor experiencia vacacional", dijo Jason Liberty, presidente y CEO de Royal Caribbean Group.

La transferencia de propiedad entre Royal Caribbean y Meyer Turku también ha servido para conmemorar la serie de proezas sin precedentes que se han logrado durante los más de dos años de construcción del buque como la instalación del AquaDome, la estructura de vidrio y acero más grande situada en un crucero que aúna arte y tecnología de vanguardia, o la primera piscina infinita suspendida en el mar.