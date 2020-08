Rozalén: "Quiero seguir siendo optimista, aunque también me derrumbo"

MADRID, 22 (CHANCE)

Rozalén es una de las grandes artistas que ha dado nuestro país. Siempre con una mirada positiva frente los problemas, la cantante ha luchado contra viento y marea para llegar hasta donde está. Y es que recordemos que su planteamiento ante la pandemia del Coronavirus nos ha llenado de vitalidad y esperanza en el confinamiento.

Este viernes la cantante se ha dejado ver en la inauguración del festival de Málaga y como siempre, con una sonrisa de oreja a oreja, nos ha confesado que sigue teniendo esa visión positiva frente al coronavirus: "Quiero seguir siendo optimista, es complicado, pero es que si no, no tiene sentido. Hay que mirar las cosas con esperanza, aunque también me derrumbo".

Y es que la cantante ha dejado entrever que lo más importante es cómo se cuentan las cosas y no lo que se cuenta: "Lo más importante yo creo es la información y hablar todo con mucho cariño y amor. Si uno escucho determinadas cosas que les puede llegar a convencer, pues hay que darles la otra versión. Mucha gente lleva mucho tiempo dejándose la piel, se han perdido muchas vidas, no me parece que sea una broma, hay que explicarlo con mucho respeto".