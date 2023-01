RTVE e IE analizan los retos a 2050 en la serie documental '10.000 días', que conduce Carlos Franganillo

ROMA, 24 (EUROPA PRESS)

RTVE e IE analizan los retos y cambios que van a tener lugar de aquí a 2050 en la serie documental '10.000 días, un trabajo de los Servicios Informativos de TVE dirigido y presentado por Carlos Franganillo, con la colaboración académica del Center for the Governance of Change de IE University.

La serie presentada este martes 24 de enero analiza --en cuatro capítulos-- los cambios que se producirán hasta 2050, los grandes retos tecnológicos, sociales y políticos, el futuro de la democracia y los desafíos del cambio climático y del sector salud.

"El documental trata de dibujar un futuro donde hay esperanzas, pero el éxito no está 100% asegurado. No queremos reflejar una tecno-utopía ni un apocalipsis climático, hemos tratado de reflejar con realismo las opciones a las que se enfrenta cada ciudad", ha Franganillo.

Asimismo, Franganillo entrevista a lo largo de los cuatro capítulos a hombres y mujeres brillantes de todo el mundo que ya moldean el futuro en laboratorios de América y Europa, en universidades, empresas y centros políticos de Groenlandia (Dinamarca), Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Francia o España.

Por ejemplo, han visitado Silicon Valley, donde se diseñan los nuevos sistemas de Inteligencia Artificial o los fiordos del Ártico para apreciar los efectos más graves del cambio climático.

"Tenía la idea de ir a las fronteras, pero sitios de fronteras intelectuales y científicas donde se están cocinado los grandes cambios, donde se está construyendo un mundo que vamos a vivir en poco tiempo, queríamos hablar con las personas que están en ese laboratorio que se plantean dudas éticas y filosóficas del impacto de la tecnología en el futuro. Es bueno que el espectador y el ciudadano conozca los riesgos las amenazas y los desafíos para gestionar esos cambios", ha destacado Franganillo.

Por su parte, el director del contenido de informativos de RTVE, Pep Vilar, ha asegurado que se trata de un trabajo equiparable a los de las grandes corporaciones europeas, a las que a veces se mira con "cierta envidia". "Hoy nos podrían mirar ellos con esa envida", ha añadido.

CAMBIO CLIMATICO, NUEVA INTELIGENCIA, SALUD Y DEMOCRACIA

El proyecto gira en torno a cuatro vectores. El primero es 'Del petróleo a las estrellas', grabado en Groenlandia, para explicar las principales tendencias de cambio en el mundo y el cambio climático.

Mientras, el segundo capítulo indaga en la nueva inteligencia, donde se explica cómo el aprendizaje profundo de las máquinas ha acelerado las tecnologías --desde la conducción autónoma de vehículos, sin conductor humano, a los sistemas médicos de diagnóstico precoz-- .

En la tercera entrega, el documental hace referencia al futuro de la salud. De esta manera, la Inteligencia Artificial, las técnicas de ARN mensajero, la edición genética mediante herramientas CRISPR y la investigación del cerebro abren la puerta a una etapa de cambios médicos y permiten un diagnóstico más temprano, la promesa de nuevos remedios contra distintos tipos de cáncer o el posible fin de muchas enfermedades hereditarias.

Por último, el cuarto capítulo se centra en la democracia y en la modificación del debate público y el discurso político a través de los nuevos canales de comunicación, así como en el impulso a los movimientos populistas.

"Colaborar con RTVE y Carlos Franganillo ha supuesto una fantástica oportunidad para un centro de prospectiva como el Center for the Governance of Change (CGC), cuya vocación es anticipar las grandes tendencias del futuro, ayudar a construirlo de manera ética y sostenible e informar óptimamente sobre la toma de decisiones públicas y privadas sobre la gobernanza de las tecnologías emergentes", ha afirmado la directora del CGC de IE University, Irene Blázquez.