RTVE ofrecerá sus instalaciones para la acogida de personas refugiadas proferentes de Ucrania

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Radiotelevisión Española (RTVE), José Manuel Pérez Tornero, ha anunciado este jueves que la Corporación pública ofrecerá sus instalaciones en diversas zonas de España para la acogida de personas refugiadas que huyen de la guerra en Ucrania tras la invasión del país por parte de Rusia.

Así lo ha anunciado el máximo responsable de la Corporación pública durante su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Baja, preguntado por el diputado 'popular' Tomás Cabezón sobre el cumplimiento que se ha dado a las propuestas del Comité Intercentros de Radiotelevisión Española (RTVE) sobre la Corporación y la guerra en Ucrania.

En este sentido, Pérez Tornero ha informado de que el 1 de abril se lanzará un programa especial en Radio Nacional de España (RNE) para la recaudación de fondos, y el 6 de abril otro espacio musical, con la colaboración desinteresada de artistas y grupos para recoger fondos que irán destinados a Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Asimismo, el máximo responsable de RTVE ha adelantado que organizará la semana de Ucrania y ha recordado que se ha ubicado la bandera del país en todos sus canales. "Tenemos un grupo y un diálogo muy sostenido con los sindicatos y todos los trabajadores de la casa", ha manifestado, para después defender que "la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tiene que dar una respuesta ejecutiva clara, contundente y democrática" a lo que está sucediendo.

El senador socialista Francisco Javier Aragón se ha interesado, por su parte, por cómo se está desarrollando la labor informativa de RTVE "en el difícil enclave de la guerra de Rusia contra Ucrania" y Pérez Tornero ha puesto de manifiesto que la amenaza rusa de encarcelamiento por la difusión de noticias falsas sobre la guerra en Ucrania es "una ley censura porque no se puede mencionar ni 'invasión' ni 'guerra' y lo que está pasando es una invasión bélica".

En este contexto, el presidente de RTVE ha explicado que esta ley rusa "amenaza" a los periodistas y ha señalado que la Corporación trabaja sobre el terreno con profesionales españoles, pero también rusos, por lo que la posibilidad de abandonar el país "es muy diferente".

LA EMBAJADA RUSA NO DA ACREDITACIÓN PERIODÍSTICA

Por ejemplo, ha señalado que no pueden sustituir a Érika Reija, corresponsal de RTVE en Rusia, porque no les dan la acreditación periodística desde la embajada rusa. Reija, que "ha sufrido bastante", tuvo que abandonar el país cuando se aprobó la legislación que pena con cárcel la difusión de supuestas noticias falsas. "Vamos a estar constantemente defendiendo la posibilidad de informar de modo solvente desde Rusia y, al mismo tiempo, la seguridad de nuestros periodistas", ha subrayado.

Además, Pérez Tornero ha puesto de relieve que tanto el jefe del Área Internacional del Telediario de TVE, Luis Pérez, como el director de Contenidos Informativos de RTVE, Esteve Crespo, "están día a día hablando con los corresponsales, con los periodistas, preocupados sobre todo por su vida", la de los que "están en la pantalla y los que no". "Les quiero felicitar porque están desviviéndose por algo que no está pagado", ha declarado.

Sobre si RTVE puede luchar contra la desinformación de Rusia sobre la guerra ha preguntado el 'popular' Eduardo Carazo. "Creo que debemos y podemos", ha aseverado Pérez Tornero, que ha añadido que el departamento de verificación de RTVE trabaja precisamente para desmontar estas noticias falsas. "Nosotros queremos transmitir lo que está pasando tanto en Rusia como en Ucrania. Y lo que nos llega de los medios rusos es solo propaganda", ha recalcado.

La sesión de este jueves ha estado protagonizada por el conflicto bélico en Ucrania y por los reconocimientos desde los distintos grupos parlamentarios a la labor que están desarrollado los periodistas de RTVE.

"Cada día me preocupa la vida de los periodistas que tenemos allá. Intento hablar con ellos. A veces es fácil y otras es muy difícil. Se están jugando la vida por la defensa del periodismo de calidad y yo creo que es la mejor aportación que podemos hacer en este momento a la lucha contra la desinformación y la propaganda", ha dicho Pérez Tornero.

De esta forma, ha asegurado que le "preocupa la vida de Óscar Mijallo, Víctor García Guerrero, Almudena Ariza, Érika Reija" y la de todos los operadores de cámara "que se están jugando la vida" y "cobrando lo que cobran".

FONDOS NEXT GENERATION EU

Por otro lado, el senador del PNV Luke Uribe-Etxebarria ha planteado si la Corporación RTVE espera recibir algún tipo de financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la iniciativa Next Generation EU. Pérez Tornero ha señalado que ya ha recibido 20 millones de euros y que en las próximas semanas podrá "detallar con precisión" el soporte económico que tendrá.

Joan Baldoví, de Compromís, ha interpelado a Pérez Tornero sobre los planes para el centro territorial de RTVE en Valencia, a lo que el presidente ha anunciado la intención de que se transforme en un centro "pionero" e integrado de producción "en el centro de la ciudad", que albergue una subsede del Instituto Oficial de RTVE, que coordine la Formación Profesional en Valencia "en todos los sectores".

El diputado y portavoz de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Joan Mena, ha preguntado de nuevo sobre el supuesto incumplimiento de la Ley de incompatibilidades respecto a sus empresas familiares cuando estuvo vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

"No ha dado explicaciones convincentes", ha dicho Mena, a lo que Pérez Tornero ha reiterado que "siempre ha sido éticamente responsable" de sus acciones como catedrático. "Nunca he incumplido esa ley que usted menciona ni ninguna otra. Lo dejé muy claro y no tiene sentido volver sobre el tema", ha concluido Pérez Tornero.