RTVE, premiada con tres Globos de Oro y tres de Plata en el World Media Festival de Hamburgo

RTVE ha sido galardonada con seis Globos, tres de Oro y tres de Plata, en el World Media Festival de Hamburgo, certamen internacional que reconoce cada año la excelencia de los medios de comunicación en distintas categorías desde hace más de dos décadas.

Según ha dado a conocer este martes la Corporación pública, el Oro en la categoría de series de Entretenimiento juvenil ha sido para 'HIT', estrenada el año pasado en La 1. Producida por RTVE en colaboración con Grupo Ganga, se acerca al mundo de la educación desde la mirada de Hugo Ibarra Toledo, interpretado por Daniel Grao. Un pedagogo brillante, políticamente incorrecto y capaz de remover los cimientos de un colegio gravemente afectado por un acto vandálico.

'200', una noche en el Museo del Prado', premiado con un Globo de Oro en la categoría de Educación y Entretenimiento, fue uno de los programas con los que La 2 celebró el bicentenario de la inauguración de la pinacoteca madrileña. Una serie de cuatro capítulos especiales en los que Ramón Gener ('This is opera', 'This is art') descubría al espectador, en una serie de paseos nocturnos, las maravillas del museo y de la colección.

Además, el tercer Globo de Oro, en este caso en la categoría de Webvideos, ha sido para 'Un Telediario del futuro 2050', un especial del Lab de RTVE.es que propone un viaje a las noticias de ese año, para conocer los retos a los que se estaría enfrentando la Humanidad en función de las medidas que se tomen para influir en el clima.

Por su parte, la serie 'Drama' de Playz, producida por RTVE en colaboración con El Terrat, ha sido premiada con un Globo de Plata en la categoría de series web. Creada por Dani Amor y dirigida por Ginesta Guindal, habla sin tapujos de la realidad de los jóvenes desde una mirada entre la comedia y el drama. Protagonizada por Elisabet Casanovas, Artur Busquets y Júlia Bonjoch, está ambientada en Barcelona y se rodó en catalán y castellano.

En la categoría de programas educativos para niños ha sido premiada con un Globo de Plata 'Aprendemos en Clan', iniciativa para el fomento y desarrollo de contenidos educativos fruto de la colaboración entre RTVE y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Parte de la base de 'Aprendemos en casa', iniciativa para facilitar la educación desde la televisión pública durante las medidas de aislamiento para contener el coronavirus el pasado año. Con ello se buscaba reforzar el papel de la televisión lineal con este proyecto destinado a toda la población, especialmente a las familias con menos recursos y territorios con más dificultades de conexión.

También ha recibido la Plata en la categoría de Promos, la pieza sobre el Tour de Francia 2020, que se ofreció entre agosto y septiembre en La 1, Teledeporte, RNE y RTVE.es. Una producción de RTVE en colaboración con la productora USER38.