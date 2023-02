RTVE trabaja en una nueva norma sobre el reembolso de gastos asociado al desarrollo de la actividad profesional

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Radiotelevisión Española (RTVE) está redactando una nueva norma sobre el reembolso de gastos asociado al desarrollo de la actividad profesional, que se aplicará tanto a la alta dirección como el resto de empleados.

Así lo ha indicado la presidenta interina de la Corporación y del Consejo de Administración, Elena Sánchez Caballero, en su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE, que ha tenido lugar este jueves en el la Cámara Baja.

El portavoz de GCUP-EC-GC, Joan Mena, ha sido el diputado que ha preguntado a la presidenta sobre qué medidas va a tomar la actual dirección de RTVE ante el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que ha detectado "debilidad de control interno" en las justificaciones de los gastos del expresidente José Manuel Tornero, así como en otros gastos de la alta dirección.

En este sentido, Elena Sánchez ha explicado que, actualmente, esta nueva norma está en fase de borrador en espera de recibir el informe jurídico correspondiente, y posteriormente irá al Consejo de Administración para su deliberación y votación.

Asimismo, la presidenta interina ha aclarado que la Corporación ha solicitado a los directivos justificar los gastos que se consideraban no justificados en el citado informe. "En el caso de que no los justifiquen, se va a proceder a reclamar el reintegro de las cantidades que se consideran indebidamente percibidas en base a las recomendaciones explícitas de la IGAE en su informe", ha manifestado.

Según ha precisado, los gastos se han revisado por la unidad correspondiente, y se están haciendo informes externos que verifiquen el trabajo realizado por la Corporación. "Quiero dejar claro en esta Comisión de control que considero que los gastos de representación deben tener como finalidad redundar en un beneficio comercial y empresarial de la Corporación", ha subrayado.

Desde Vox, el parlamentario Víctor Manuel Sánchez del Real ha querido saber cómo está actuando en la vigilancia de "patrocinios irregulares" y ha asegurado que "hay empleados de Televisión Española haciendo publicidad irregular y probablemente cobrando". "En RTVE no hay patrocinios irregulares. La Corporación quiere realizar todas sus actividades, entre ellas las comerciales, con las máximas garantías jurídicas, sin que tengan que estar sujetas nunca a interpretaciones", ha replicado la presidenta.

Igualmente, ha precisado que este lunes pasado ha publicado ya en la intranet la nueva norma sobre publicidad encubierta, "una herramienta que servirá de guía a las diferentes direcciones, a los trabajadores, para evitar incurrir en prácticas prohibidas de publicidad encubierta.

En este punto, Elena Sánchez ha aclarado el caso de la indumentaria del equipo de Deportes de TVE durante el Mundial de Catar 2022, que lucía el logo de una conocida marca de ropa. Así, ha detallado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha abierto expediente sancionador a RTVE, sino que ha hecho un requerimiento de información sobre la posible publicidad.

"La Corporación ha hecho sus alegaciones y ha dado la información que ha solicitado nuestro regulador y, de momento, no se ha abierto ningún expediente", ha asegurado la presidenta interina, que ha añadido que "no fue acción de patrocinio, no hubo ningún ingreso, y no fue una acción de publicidad con el cambio normativo que entró en vigor con la nueva Ley General Audiovisual". No obstante, ha reiterado su intención de reforzar las medidas de control ya existentes.