Rubén acaba con las ilusiones de Fani Carbajo y deja claro que, por el momento, no tendría nada con ella

Tras la confesión de Fani Carbajo de que no está enamorada de Christofer y su entrevista en "Sábado Deluxe" presumiendo una vez más de la química que tiene con Rubén y dejando caer que no le importaría volver a tener algo con el joven que por poco termina con su relación con el que a día de hoy todavía no está muy claro si sigue siendo su novio o no, es el propio Rubén el que se desmarca dejando claro que, por el momento, no se plantea nada con la madrileña y confiesa qué está cansado de que le tachen constantemente de ser el culpable de la ruptura

- CHANCE: Primeras horas tras el encuentro con Fani.

- RUBÉN: Sinceramente me encuentro muy a gusto, al final con la verdad se va a todos los lados, estaba cansado de escuchar siempre que Rubén es el causante de la ruptura, al final ha sido una cosa de ellos, ella sabía perfectamente que lo quería dejar y quería agarrar más rentabilidad con el test de compatibilidad y conmigo.

- CH: ¿Crees que Fani busca más fama?

- RUBÉN: No digo más fama pero sí sacarle más rentabilidad a todo esto, al final cada uno se busca la manera de vivir o la manera de ganar dinero como quiere, yo gracias a Dios tengo mi negocio, pero me cansa un poco escuchar todo el día, eres el culpable de la ruptura. Me dice que no tiene contacto conmigo, de repente recibo mensajes, sea por el motivo que sea pero no me mientas.

- CH: ¿Qué sientes por Fani?

- RUBÉN: A día de hoy decepción, un poco de decepción, yo he sido siempre una persona que ha dado la cara por ella, han intentado que dijera cosas que no pienso, siempre he dado buenos argumentos hacia ella, que en la isla era muy buena chica pero hay cosas que no paso por ahí.

- CH: ¿Si Fani cambiara algo estarías dispuesto a intentar algo con ella?

- RUBÉN: De momento no, deberían cambiar mucho las cosas, el verano tendría que ser invierno y el invierno verano.

- CH: ¿Qué es lo que más te ha decepcionado de ella?

- RUBÉN: Lo que más me costaría perdonar es la decepción, que me mientan. Yo no soy el paño de lágrimas de nadie menos cuando se me echa la culpa de la ruptura.

- CH: ¿Crees que ella no te ha olvidado?

- RUBÉN: Yo creo que no tiene nada que ver, eso son cosas de ellos, me nombran constantemente y siempre Rubén y Rubén pero yo creo que es más cosa de ellos. Uno con la pena y la otra sabiendo sacar rentabilidad a las cosas, hay algo ahí que no me termina de cuadrar.

- CH: Fani si no te nombra no tiene más andadura su relación.

- RUBÉN: Ahora mismo no. La boda al final no se hizo, la ruptura no la quiere comprar nadie, al final tiene que haber algo por ahí en medio y yo no quiero ser el cabeza de turco.

- CH: ¿El papel de Christofer aquí, como lo ves tú?

- RUBÉN: Al final creo que esto es cosa de los dos, si tú eres persona, eres consciente de las cosas y a tu dignidad no le pones precio. El dijo que no se sentaría en un plató conmigo pero hizo un polígrafo, al final cada uno se retrata.

- CH: ¿Harías un cara a cara con Christofer?

- RUBÉN: Yo no tengo ningún problema con nadie, no me hace falta faltar al respeto para decirle las cosas a las personas, no tendría problema.

- CH: ¿Cuándo escuchas a Fani decir que le sigues pareciendo atractivo, que le gusta que eres un hombre trabajador?

- RUBÉN: Yo diría qué haces conmigo. Lo que dijo ayer me lo dijo en la isla el año pasado, eso no son palabras nueva para mí, ella es la que tiene que saber la persona que tiene al lado si le interesa o no, es decisión de ella.

- CH: ¿Se te removió algo?

- RUBÉN: La parte bonita siempre está, fue una bonita experiencia, unos bonitos momentos, fue una experiencia con una intensidad grande pero no se removió nada, yo le tengo mucho cariño a Fani, la atracción siempre ha estado ahí pero después de lo de ayer me llevé una gran decepción.

- CH: Si te vuelve a llamar, qué harías.

- RUBÉN: Por el momento no, prefiero que ella arregle sus cosas, que yo no tenga nada que ver. Yo no quiero que se me asemeje que me sumo al carro de nadie, que ella arregle sus cosas, su futuro y en un futuro lejano ya veremos qué pasa.

- CH: ¿puede estar en se futuro lejano Rubén presente?

- RUBÉN: Nunca he negado la palabra a nadie, no soy quién para negársela pero por el momento no.

- CH: ¿Crees que en esa terapia de pareja, tú cobras protagonismo?

- RUBÉN: Yo es que no me creo tampoco mucho las terapias, qué quieres que te diga. Obviamente estaré por ahí en medio, al final durante toda esta semana que se ha hablado de la posible ruptura de Fany y Christofer siempre está Rubén de por medio, puedo pensar que sí.