Rubén Cortada nos habla de cómo ha sido trabajar en 'El cuarto pasajero'

MADRID, 30 (CHANCE)

Hace unos días tuvimos la ocasión de hablar con Rubén Cortada, uno de los actores que más nos hace vibrar cada vez que le vemos en pantalla, en la presentación de su último trabajo 'El cuarto pasajero'. Con total sinceridad, el modelo nos habló de cómo está viviendo este momento de su vida tan especial tras haber estado completamente retirado de los focos.

En esta comedia, el actor se ha reencontrado con Blanca Suárez, con la que coincidió en 'Lo que escondían sus ojos' y nos ha confesado cómo ha sido volver a trabajar con ella: "Blanca y yo nos queremos mucho, estamos muy cómodos trabajando juntos. Nos cuidamos, nos protegemos, ya venimos del proyecto que nos unió mucho. Le tengo mucho cariño a Blanca, la quiero".

Rubén vuelve a trabajar en España después de unos años en su Cuba natal: "tuve un especie de colapso, catarsis, me fui a Cuba y se junto con ese proceso trágico que le toca a todo el mundo en la vida"... Un proceso del que ya está recuperado, volviendo a derrochar profesionalidad delante de las cámaras.

El actor ya vive de nuevo en España y se ha podido traer a toda la familia: "lo que me quedaba lo traje, están todos por aquí, escondidos en Madrid". Eso sí, de lo que se muestra muy celoso es de su vida privada, tanto que prefiere no dar detalles sobre su vida amorosa y también desvela que no quiere que su hija vaya a sus estrenos porque: "no quiero intoxicarla todavía, quiero que viva su vida, creo que no está bien. Ya conocerá el trabajo por dentro. Esto no sé si es bueno que venga".