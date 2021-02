El Rubius celebra su primer cumpleaños fuera de España desde que se mudó a Andorra

MADRID, 1 (CHANCE)

Tras protagonizar una gran polémica debido a la decisión de fijar su residencia en Andorra para así pagar menos impuestos, El Rubius celebra su 31 cumpleaños. Convertido en uno de los youtuber más conocidos de nuestro páis con más de 40 millones de suscriptores en YouTube, el joven ha sido uno de los grandes protagonistas en las últimas semanas debido a su decisión de mudarse a Andorra para no pagar tantos impuestos, tanto es así, que tuvo que publicar una carta en la que explicaba sus razones para cambiar su domicilio fiscal. "Muchas personas hablan como si yo no hubiera pagado impuestos en mi vida, como si no hubiera hecho nada por mi país, como si fuera un criminal. Llevo estos 10 años de Youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado" explicaba el joven en su publicación.El caso de El Rubius, cuyo nombre real es Rubén Doblas Gundersen, se suma a una larga lista de compañeros de profesión que ya hicieron lo mismo como TheGrefg, Lolito, Vegeta777 o Willyrex.Ya sea desde España o desde Andorra, sus seguidores más fieles podrán seguir disfrutando de sus divertidos vídeos con los que ha sonseguido hasta 85 millones de seguidores repartidos en las diferentes redes sociales: 39,5 millones en YouTube, 16 millones en Twitter, 14 en Instagram, 8 millones en Twitch y 7 en Facebook.