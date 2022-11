Rueda aconseja a Feijóo ser "implacable desde la moderación" con Sánchez y seguir como hasta ahora porque va "muy bien"

Le avisa que conforme se acerquen las elecciones, tendrá "más ruido a su alrededor y escuchará cosas más tremendas y mentirosas"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha aconsejado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ser "implacable" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "desde la moderación" y seguir como "hasta ahora" porque va "muy bien". Eso sí, le ha avisado que cada vez va a tener "más ruido a su alrededor" y escuchará "cosas más tremendas y mentirosas".

Así se ha pronunciado en el desayuno informativo organizado por Europa Press, al que han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens; el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, así como numerosos cargos del Gobierno gallego y de la cúpula del PP.

Al ser preguntado si se atreve a hacer alguna recomendación a su predecesor ante el duelo parlamentario que tendrá con Pedro Sánchez esta tarde en el Senado, Rueda ha respondido: "Que siga como hasta ahora, sinceramente. Creo que va muy bien".

El presidente de la Xunta ha criticado que vayan a Galicia a contarles que Feijóo "no sabe gestionar y no tiene experiencia de Gobierno", después de haber estado más de una década al frente del Ejecutivo gallego. A su entender, evidencia que desde el Gobierno y el PSOE "no saben que decir" y que "las cosas deben ir peor desde el punto de vista demoscópico" para los socialistas.

"Por tanto, diría al presidente que con toda la tranquilidad, siga haciendo lo que hizo siempre. Creo que a Feijóo lo conocemos todos", ha manifestado, para recomendarle que "desde la moderación sea implacable". A su entender, al prepararse "bien los temas con seriedad", dé esa sensación de "gobernante estable" que "sigue por su carril con un objetivo claro".

En este punto, Rueda ha recalcado que el objetivo "claro" es que en España haya un "cambio de Gobierno antes de que sea demasiado tarde". "Creo que está haciendo lo que tiene que hacer y cada vez tendrá más ruido a su alrededor y cada vez escuchará cosas más tremendas y mentirosas", ha enfatizado.

En su intervención previa, el presidente de la Xunta ha asegurado que "bordea la ofensa" que la "trayectoria política de Feijóo se desdeñe simplemente porque lo hizo en Galicia, como si no tuviera importancia, frente a otros planteamientos".

En este sentido, ha destacado que está escuchando algunas cosas sobre Feijóo que "pueden partir de la imprudencia, la ignorancia o, yendo más allá, de la mala fe", "pensando en réditos electorales", con el objetivo de creer que "repitiendo muchísimas veces algo que no es verdad, puede llegar a calar".

En este sentido, ha censurado que de forma diaria los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez acudan a Galicia a criticar a Feijóo como si los gallegos no le conocieran después de haber estado gobernando varias legislaturas. "Me gusta reivindicar lo contrario. Lo he vivido durante 14 años", ha finalizado.

En la presentación de la conferencia de Rueda, el presidente del PP ha apostado por un Gobierno como el de Galicia, de "moderación", "entendimiento", "estabilidad", "certezas" y "garante del respeto institucional", frente al de Sánchez, que "insulta, confronta cada día, tiene una ocurrencia diaria y socava las instituciones".

El jefe de la oposición ha reivindicado además un Partido Popular que "escucha", frente a un Gobierno que "decide, legisla y actúa como si quisiera parecerse lo menos posible a la mayoría de españoles moderados".

Tras asegurar que el Gobierno de Sánchez suma "disparate tras disparate", ha contrapuesto los esfuerzos de barones socialistas por desmarcarse de la dirección del PSOE nacional y los descalificativos que Pablo Iglesias dirige "de forma intensa" a su sucesora, Yolanda Díaz, a la relación del expresidente de la Xunta y su sucesor "hablando bien el uno del otro".