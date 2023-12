Rueda acusa al Gobierno de "chantaje" a las comunidades y espera que rectifique "la amenaza" sobre el déficit

VIGO, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cargado contra la actitud del Gobierno y, en concreto, de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que ha acusado de hacer "chantaje" a las comunidades "diciendo que si no se acepta el 0,1%" de déficit" y el PP lo veta en el Senado, pues será como "las lentejas" --en referencia al dicho popular 'lentejas, si quieres las comes y, si no, las dejas-- y podría forzarlas al déficit cero.

En declaraciones a los medios en Vigo, Rueda ha atribuido a Montero "un chantaje", al que luego ha apostado por "ponerle el apellido de (chantaje) político para que nadie se enfade más de la cuenta", al tiempo que ha manifestado que espera "de verdad" que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez "rectifique esa amenaza velada o no tan velada de la ministra". "¿Qué negociación es esa? ¿Qué ganas de colaborar?", se ha preguntado.

Lo ha manifestado después de que, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes, se oficializase que el Ministerio de Hacienda sitúa el objetivo de déficit de las comunidades autónomas en 2024 en el 0,1% del PIB. Rueda se ha mostrado crítico al respecto de esta decisión y también ha reprobado que Montero afirmase que "no había negociación bilateral sobre la condonación de la deuda a Cataluña".

"Todos sabemos que estaba mintiendo, supongo que ella la primera. Por lo tanto, un CPFF en el que quien lo preside no cuenta la verdad sobre algo tan fundamental, en mi opinión tiene muy poco valor", ha lamentado el presidente gallego, quien también se ha quejado de la tardanza en comunicar las entregas a cuenta. "Menos mal que no esperamos a saber esas cifras para hacer el presupuesto, sino no lo tendríamos hasta abril o mayo", ha reflexionado.

Al respecto, ha añadido que tampoco ha proporcionado el Gobierno central ninguna cifra que la Xunta no se "esperase". Por ello, ha recalcado que a Galicia le interesa "mucho más" saber "qué se está negociando bilateralmente con Cataluña y, a lo mejor, con alguna otra comunidad".

"NO TIENE NINGÚN SENTIDO"

Dicho esto, también se ha reafirmado en que "no tiene ningún sentido" que el Gobierno central "se reserve prácticamente toda la capacidad de déficit" y no deje "ninguno" a las autonomías, que son las que tienen competencia sobre los servicios públicos "fundamentales" como "sanidad, educación y servicios sociales".

Sobre Galicia, ha remarcado que ya se articuló el presupuesto de 2024 con una capacidad de endeudamiento "calculada a cero", pero, aún así, ha incidido en que "no es normal que si hay un 3% (de margen) el Estado diga que se reserva el 2,9% y el 0,1% lo reparte entre todas las comunidades, que son las que prestan los servicios que más recursos públicos necesitan invertir".

"MUY POCA COGOBERNANZA"

En esta coyuntura, Rueda se ha reafirmado en que el CPFF fue "muy poco colaborativo, muy poco de cogobernanza". "Al Gobierno le gusta mucho hablar de eso, pero cuando tiene ocasión de demostrarlo, hace lo contrario", ha esgrimido, antes de remachar que lo sucedido en la pasada jornada es un "mal comienzo". "Espero que rectifiquen y que entiendan que la cogobernanza consiste en otra cosa", ha recalcado.

Y ha puesto el foco en el déficit de nuevo, para insistir en que el Gobierno tiene que hacer "chantajes" a las comunidades porque, ante la condonación de "13.600 millones de deuda a Cataluña", "si no, no les da".

"Por eso tienen que ofrecer unos porcentajes más bajas y decirnos que si no las aceptamos da igual. Porque ya están comprometidos con quien realmente les sostiene, que no somos el conjunto de comunidades, sino una comunidad en concreto o, al menos, esa especialmente. Lo decía un consejero socialista muy gráficamente: 'Aquí algunos comen los mejores platos y al resto se nos da menú del día'", ha ejemplificado.

Rueda ha concluido, sobre las entregas a cuenta, que él no discutiría un cálculo matemático "si es un reparto igual para todos", pero ha insistido en que es conocido por "todos" que "no es así". Como ejemplo, ha apuntado que la máxima responsable de Hacienda catalana no acudió siquiera en la pasada jornada porque "dijo que ella estaba hablando por su cuenta".

"Eso quiere decir que no le interesa hablar con los demás porque entonces vamos a ver claramente lo que hay. Y lo que hay son privilegios en detrimento del resto de comunidades. Yo no calculo la cifra inicial que nos ofrecieron si es un cálculo matemático, pero si hay mucho más que repartir claro que pedimos mucho más, como todo el mundo. Lo que pasa es que eso no lo quieren decir porque ya está repartido a quien todos sabemos", ha zanjado.