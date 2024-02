Rueda acusa a Puente de mentir con los trenes Avril y censura la "tomadura de pelo": "Es un misterio cósmico"

Lamenta la "oportunidad turística" perdida de Semana Santa y da por hecho que el Gobierno lo sabía antes del 18F y eligió "la mentira"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "mentir" cuando, tras llegar en un tren Avril en pruebas a Vigo con los Reyes Magos, anunció que en marzo estarían los billetes a la venta.

Sin embargo, el operador ferroviario Renfe ha desbloqueado la venta de billetes para el mes de marzo entre Vigo y Madrid y estos viajes no incluyen la llegada de los trenes Avril a la Comunidad gallega, lo que Rueda ha tildado de "tomadura de pelo", antes de ironizar con que "este nuevo retraso" redunda en lo que ya ve "un misterio cósmico".

En su comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, Rueda ha recordado que la visita de Puente fue amonestada por la Junta Electoral y ha remarcado que lo más negativo es que, una vez pasada la fecha de los comicios, se confirma que habrá "un nuevo retraso".

"Es una tomadura de pelo continua", ha lamentado, y ha recordado que se dirigió a la antecesora de Puente en su cargo para ofrecerse a colaborar y realizar una visita conjunta para conocer los trenes. También para conocer información sobre "cuántas unidades, de qué capacidad y las frecuencias" porque, ha alegado, "si hay más plazas, habrá más posibilidades de viajar y bajará el precio de los billetes".

"OPORTUNIDAD TURÍSTICA" PERDIDA EN SEMANA SANTA

"De todo eso no sabemos absolutamente nada y no será por no haberlo preguntado muchas veces", ha reprobado, antes de lamentar que será "una nueva oportunidad turística" perdida, ya que Galicia no contará con más frecuencias. "En fin, supongo que el Gobierno ya lo sabía antes de las elecciones y prefirió mantener esa mentira", ha afeado.

Y ha agregado que se trata de "una constatación más" de "las cosas que se contaban en campaña versus la realidad que sabían y no contaban" los integrantes del Ejecutivo estatal.