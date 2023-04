Rueda advierte que "cada voto" a candidatos socialistas el 28 de mayo "es decir que el Gobierno lo hace muy bien"

Rueda y Baltar comparten acto en la presentación de los 92 candidatos en la provincia de Ourense, que suman "800 años de experiencia"

OURENSE, 01 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, ha advertido que "cada voto" a candidatos del Partido Socialista en las elecciones del próximo 28 de mayo "es decir que el Gobierno lo está haciendo muy bien". "Y todos sabemos que no lo está haciendo muy bien", ha apostillado.

El mandatorio autonómico ha participado junto al presidente del PP ourensano, Manuel Baltar, y el alcaldable en la ciudad de Ourense, Manuel Cabezas, en el acto de presentación de los 92 candidatos a las Alcaldías de los municipios ourensanos, que, en palabras de Rueda, acumulan "800 años de experiencia".

En Santa Cruz de Arrabaldo, Rueda ha vaticinado que la del próximo mes de mayo será "una enorme alegría" y que "después vendrán las demás": "la de tener un presidente gallego como presidente de España", en alusión a Alberto Núñez Feijóo.

"No nos presentamos para perder y esperar que el que gane no lo haga por la mayoría suficiente, nos presentamos para ganar", ha aseverado, antes de señalar que Ourense fue la provincia con más alcaldes y alcaldesas del Partido Popular a nivel gallego y "ahora aún tiene que mejorar más".

En este sentido, Rueda ha subrayado que los ciudadasnos "no escucharán a ninguno de los 92 candidatos" del PP "decir que da igual al ayuntamiento al que se presenten, que lo importante es el cálculo para trincar la Diputación" porque, dice, "es muy importante querer el ayuntamiento, conocerlo y sentirlo".

Tampoco, ha continuado, se escuchará pedir que "los de Madrid no vengan por aquí" porque el PP es un partido que está "muy orgulloso" de su líder a nivel nacional, "que fue presidente de la Xunta de Galicia".

Así las cosas, ha advertido que "cada voto a un candidato socialista es decir que el gobierno lo está haciendo muy bien". "Aquí no hay que mirar hacia otro lado cuando se habla del Tito Berni. No hay que disimular cada vez que sube ese contador de violadores que siguen saliendo a la calle y no hay que negar la realidad cuando un empresario dice que no llevan los fondos Next Generation", ha defendido.

En la misma línea, ha lamentado que después de un año y medio de llegar el AVE a Galicia aún no han llegado "esos trenes con más frecuencias y más modernos que nos prometieron". "La Semana Santa ya se da por perdida a efectos de que la gente pueda llegar, pero no sabemos siquiera si podrá hacerlo en verano", ha apostillado.

"EXPERIENCIA"

Así, ha pedido a los candidatos más veteranos que "toda su experiencia" la sigan aplicando para "poder seguir teniendo la confianza de los vecinos" y, a todos los demás, que "sean dignos representantes no del Partido Popular ni de unas siglas, sino de tantos vecinos".

"El Partido Popular de Ourense es el partido de las victorias, el partido de los récords y los va a seguir habiendo", ha remarcado Alfonso Rueda. Con todo, ha lamentado que en el 2019 "hubo muchas alegrías, pero también algún disgusto" porque "por muy pocos votos" no tuvieron la mayoría absoluta y eso "permitió a los que perdieron juntarse como hacen siempre y como harán".

Así las cosas, ha apelado a "trabajar" en los menos de dos meses que restan para las elecciones para convertir esas victorias "agridulces" en "victorias enormes". "Tendremos una enorme alegría el 28 de mayo y después vendrán las demás, la alegría de tener un presidente gallego como presidente de España".

Por su parte, el presidente del Partido Popular provincial, Manuel Baltar, encargado de dar paso al presidente de la Xunta, ha asegurado que caminan "hacia un resultado histórico" en las elecciones locales "con treinta candidatos nuevos" y ah abogado por "el voto de utilidad" para el ayuntamiento y la Diputación Provincial. "Ourense sabe perfectamente lo que quiere", ha proclamado.