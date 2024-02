Rueda afirma que el CIS de Tezanos le da "igual", mientras Calvo pide el voto para evitar "una sorpresa" no querida

El aspirante popular afirma que sabía "lo que diría" la encuesta del CIS y augura el resultado de la tercera entrega: "Dirá que nos retiremos"

ARTEIXO (A CORUÑA), 7 (EUROPA PRESS)

Las encuestas han adquirido protagonismo en el mitin que los populares han organizado este miércoles en Arteixo (A Coruña), donde el presidente de la Xunta y aspirante del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha relativizado expresamente la importancia de los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que preside José Félix Tezanos, que sitúan su mayoría absoluta en riesgo.

En un mitin con unas 400 personas, en el que no falló uno de los simpatizantes más afamados de la provincia coruñesa, 'Toñito', de Carballo, quien ha cambiado su conocida pancarta en la que identificaba a Alberto Núñez Feijóo como "un fenómeno" por una nueva con el lema de que Galicia "funciona" y "Rueda no para", el líder popular ha afirmado que a él las encuestas no le valen y que necesita votos el 18F.

Pero se ha parado en el CIS para asegurar que él ya sabía de forma anticipada "lo que iba a decir". "Yo ya sabía que la encuesta de Tezanos, que la encuesta de Pedro Sánchez iba a decir lo que dijo. En la primera entrega, que lo tenemos muy difícil; en la segunda, que lo tenemos muy difícil. Y la tercera entrega dirá que nos retiremos y ni nos presentemos", ha aseverado.

"¡A mí me da igual! ¡Me da exactamente igual!", ha advertido, antes de apelar a no creerse las encuestas que "salgan para salvar a Sánchez", y de pedir "confianza" para preservar la mayoría absoluta en la próxima cita con las urnas.

Pero fue su número dos en la Xunta y presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, el primero en hablar de los sondeos en el acto político de Arteixo. Y lo hizo para llamar a todos los votantes populares a "no fiarse" y acudir en masa a las urnas el día de las elecciones.

"TODAS, SALVO UNA, DICEN QUE LA VICTORIA PUEDE ESTAR AHÍ"

"Las encuestas siguen saliendo día tras día. Y todas, salvo una, ya sabéis, ¿no?, dicen que efectivamente la victoria puede estar ahí. Que es factible que la podamos conseguir. Pero, ¿sabéis una cosa? En estos momentos no está conseguida porque el día 18 cuando abran los colegios, las urnas estarán vacías", ha advertido Calvo.

A renglón seguido, ha llamado a ir en masa a las urnas para "llenarlas" de papeletas populares y promover que otros hagan lo mismo. "Porque si no vamos a votar y conseguimos que nuestra familia, los vecinos, vayan también a votar al PP, pues puede ser que tengamos una sorpresa que no queremos para Galicia", ha esgrimido, antes de pedir "un esfuerzo" en el 'sprint' final hacia el 18F.

Previamente, el dirigente coruñés ha contrapuesto a un PPdeG "propositivo" frente a las fuerzas de la izquierda, a las que ha acusado de limitarse a ponerse "detrás de las pancartas". También ha reprobado que les "dé igual hablar mal de Galicia" con tal de "arañar algún voto" que impida al PPdeG lograr la mayoría absoluta.

Y ha tocado las teclas que están haciendo sonar los populares en sus mítines, de manera que ha procedido a cargar contra el BNG, con un programa en el que incluye "el derecho de autodeterminación" o "los colegios íntegramente en gallego", antes de remarcar que en Galicia "nunca hubo un problema con la lengua hasta que llegó el Bloque".

Luego, ha remarcado que los gallegos no podrían "entender" un gobierno en el que los socios "estuviesen peleando continuamente" y ha pedido apoyo para evitar que "todo el espectáctulo que se está viendo en Madrid continuamente se traslade a Galicia".