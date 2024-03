Rueda apela a la "presunción de inocencia" de Baltar y no ve necesario por ahora que dimita

"Lo que tiene que hacer es someterse al procedimiento judicial y a sus consecuencias", afirma el también líder del PP gallego

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha manifestado que, bajo su punto de vista, no es preciso que el popular ourensano Manuel Baltar dimita como senador por ahora y ha apelado a la "presunción de inocencia", si bien ha manifestado que debe "someterse al procedimiento judicial" y a sus "consecuencias".

Así lo ha trasladado, a preguntas de los medios, un día después de que la magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer elevase una exposición razonada a la Sala Segunda en la que propone solicitar un suplicatorio al Senado para suspender la inmunidad y proceder penalmente contra Baltar al apreciar indicios de un supuesto delito contra la seguridad vial por conducir un coche a 215 kilómetros por hora en la A-52.

En dos resoluciones, dictadas este miércoles y recogidas por Europa Press, la magistrada instructora explica que, aún aplicando el margen de error del 5% que establece la normativa sobre el resultado del radar, la cifra alcanzaría los 204 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima permitida era de 120 kilómetros por hora, lo que a su juicio encaja en un delito contra la seguridad vial.

Ferrer indica que, acreditada la condición de senador de Baltar, "se ha llegado a un momento en que la constancia de indicios cualificados, ya consignados, hace imprescindible para avanzar en el camino procesal" --como solicitó el fiscal-- "recabar la autorización del Senado".

Y es que Baltar fue elegido senador por designación del Parlamento de Galicia (a propuesta del PPdeG y con el apoyo único de sus diputados) el pasado mes de julio. Previamente, ya con la polémica del exceso de velocidad en el foco, había optado por dar un paso al lado y apartarse del poder provincial, por lo que le sucedió en la Presidencia de la Diputación (y posteriormente al frente del partido, a la cabeza de una gestora) Luis Menor.

Rueda ha esgrimido que el dirigente ourensano "lo que tiene que hacer es someterse al procedimiento judicial ya sus consecuencias". "Y, mientras tanto, presunción de inocencia", ha aseverado, convencido de que el propio Baltar comparte esta impresión y de que "poco más" se puede hacer a la espera de que la Justicia se pronuncie.

Más allá, ante la insistencia de los periodistas acerca de si que él mismo renunciase a su inmunidad no facilitaría agilizar que fuese juzgado, ha respondido que su condición de aforado solo certifica que debe ser "un tribunal concreto" el que se encargue del procedimiento (el Supremo), pero no implica que "no actúe la Justicia".

¿Y CON ARMENGOL?

En la misma línea, preguntado acerca de si no considera incoherente apelar a la presunción de inocencia en el caso de Baltar mientras que, en el marco del 'caso Koldo', los populares piden que dimita Francina Armengol, pese a que no está siendo investigada por la justicia, Rueda ha esgrimido que son "situaciones diferentes".

"No es lo mismo ser la tercera autoridad del Estado que estar en otras posiciones", ha esgrimido, para concluir que "son situaciones y circunstancias concretas bastante diferentes".