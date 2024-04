Rueda asume nuevo mandato tras un debate con ofertas cruzadas de pacto con pocos visos de éxito

Pontón y Besteiro tratan de evidenciar su "alternativa", y Ojea lleva el debate a Ourense, mientras el líder del PPdeG esgrime su victoria el 18F

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS)

Las ofertas cruzadas de pacto con escasos visos de éxito han marcado el debate de investidura de Alfonso Rueda, quien este jueves ha sido elegido por segunda vez presidente de la Xunta en el Parlamento de Galicia. Lo ha hecho solo con los votos de los 40 diputados del PPdeG, mientras que los 25 del BNG y los nueve del PSdeG han dicho 'no' de acuerdo con el guión previsto, y Armando Ojea ha optado por abstenerse.

Tanto Rueda en su discurso --en el que ha convertido sus promesas electorales en compromisos asumidos en sede parlamentaria-- como los portavoces de la oposición --Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG)-- este jueves se han reafirmado en sus posturas y, aunque hubo supuestas manos tendidas, tanto las actitudes como los ataques que las acompañaban daban a entender que más bien esta XII Legislatura no será propicia para el diálogo.

Aún así, Rueda ha garantizado que la suya (puso sobre la mesa una propuesta de acuerdo por la industria y la energía, y apeló a hablar de otros asuntos "importantes") va "absolutamente en serio" y ha sugerido que quien dificulta hablar es la oposición al no "asumir" que el 18F logró la mayoría absoluta. "Espero que se den cuenta de que, después del veredicto electoral, lo que toca es remar todos juntos", ha sentenciado.

Mientras Armando Ojea (Democracia Ourensana) justificó su abstención en base a que fiscalizará sus pasos políticos en relación a Ourense, Pontón y Besteiro se han ajustado a la hoja de ruta prevista: han censurado las políticas populares, al tiempo que instaban a Rueda a "ejercer como presidente", y han tratado de situar su "alternativa" en primer plano con sus propias ofertas de acuerdo.

Pontón ha aludido a cuatro áreas para el consenso --sanidad, vivienda, energía y calidad democrática--, mientras Besteiro ha propuesto dialogar en materia de vivenda, sanidad, economía, gallego y un nuevo pacto local. Rueda se ha quejado de que no hicieran "ningún caso" a su oferta y les ha recordado que "las elecciones ya pasaron" con una consecuencia: él es el presidente y le corresponde proponer. A Pontón, especialmente, le ha recordado que "está en la oposición".

Así la cosas, siguiendo el ritual político habitual, Rueda ha pedido confianza (aunque solo obtuvo la de los suyos y con un lapsus del diputado Rubén Lorenzo incluido) y ha repasado las medidas anunciadas el martes, además de anunciar otra novedad de la estructura de su Gobierno --la creación de una Oficina Económica que dependerá directamente de él y que se suma a competencias recolocadas y al anuncio de una dirección de Asuntos Constitucionais, muy criticada por la oposición--.

Al tiempo, ha pedido a la oposición actuar "con responsabilidad" en esta XII Legislatura. Y tras definirse como "un humilde caminante" el martes, ha concluido con una promesa, ser "el presidente de todos los gallegos", el objetivo de reivindicar lo que sea necesario al Gobierno de Pedro Sánchez "en defensa del interés" de Galicia, y un mensaje añadido: "Quiero hacer este camino juntos, con humildad, con firmeza y por Galicia".

"PROYECTO DE FUTURO"

Previamente, la líder del BNG, Ana Pontón, ha acusado a Rueda de carecer de "proyecto de país", algo que, a su juicio, ha quedado evidenciado con su intervención de este jueves. "No pasa nada por que el BNG no comparta su proyecto de futuro. Pero Galicia no puede tener un presidente sin proyecto", ha sentenciado.

En este sentido, cree que, al carecer de "proyecto de futuro", Rueda ha optado por "hacer lo de siempre" con su "tono crispado, paternalista y prepotente" en un discurso en el que "no ha sido capaz de reconocer ningún problema" que afecta a los gallegos.

Tras demandar al todavía candidato a la Presidencia que "respete a los que discrepan" con la línea que marca el Partido Popular, Pontón ha remarcado que "la primera preocupación" que debería tener Rueda sobre la política estatal "es su incapacidad para lograr ni un solo avance para Galicia".

Así las cosas, Pontón ha insistido a Alfonso Rueda que "no desprecie la mano tendida" que le ofrece el BNG para alcanzar acuerdos "a favor de Galicia", en los que, ha añadido, no encontrará a la formación frentista para defender el proyecto de Altri.

DUDAS SOBRE ALTRI

Precisamente, al proyecto que Altri plantea para Palas de Rei (Lugo) también se ha referido el portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, al asegurar que el PP debe explicar las dudas que rodean a esta iniciativa. Rueda, previamente, había buscado el apoyo socialista, al que llamó a secundar la postura del PPdeG de respaldarlo "si cumple". También afirmó que no ha trascendido "nada diferente" del plan inicial.

También en su segundo turno, Besteiro ha incidido en que el PSdeG asume el resultado electoral y es consciente de que los gallegos lo situaron en una posición "minoritaria". Así, ha considerado que quien no asume el resultado es el propio Rueda, un presidente "legítimo", cuando no asume sus responsabilidades y echa la culpa a los demás.

Y ha asegurado que Rueda tendrá por delante la "responsabilidad" de "unir" en los temas de país y ha lamentado que parezca más que "va a seguir haciendo oposición a la oposición" que ejerciendo sus competencias. "Es un mal camino", ha dicho.

En este sentido, le ha vuelto a instar a tener "ambición de país" al subrayar que cuando un partido como el PPdeG lleva 15 años gobernando "debe ejercer" las competencias. Además, le ha emplazado a llegar a acuerdos con la oposición y le ha trasladado la mano tendida del PSOE a llegar a acuerdos como el traspaso de la AP-9 (Rueda le había retado a ir "los tres a Madrid" a pedir la gratuidad de peajes que prometió en campaña).

EL PPDEG REPROCHA LAS "TROLAS" DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha respaldado el proyecto de su jefe de filas y ha censurado las "mentiras de la oposición", a la que ha afeado sus cambios de postura alrededor del proyecto de Altri, sin escatimar en recursos literarios: incluso citó 'El cuento de la lechera'.

Pazos ha dicho que quedan cuatro años por delante para "recordar todas y cada una de las trolas" que lleva contando el PSOE y el BNG. Al BNG también se ha dirigido para asegurarle que hubo más de un millón de gallegos que "no le compran" su discurso en "blanco y negro".

Por su parte, ha afeado a los socialista a gestión de las plazas MIR. "¿Cuándo van a cumplir y dejar de quejarse aquí de la falta de médicos mientras paralizan la convocatoria allí donde gobiernan?", ha manifestado, para asegurar que Besteiro lleva "un primer día mejorable". "Tiene cuatro años, los gallegos pusieron nota el 18F. Ustedes están claramente en el necesita mejorar", ha afirmado en una intervención en la que ha agradecido el "tono" del diputado de Democracia Ourensana, al que ha pedido respetar el resultado obtenido por su formación en la provincia, con ocho escaños.

"POR Y PARA OURENSE"

A su vez, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha respondido a las palabras de Rueda en las que el popular defendió la legitimidad de sus parlamentarios por Ourense para defender los intereses de la provincia.

"Yo soy representante de Ourense y para Ourense", ha aseverado Ojea, que ha incidido en que los ourensanos "no habrían optado" por dar un diputado "y casi dos" a DO si creyesen que la provincia está "bien representada" por los parlamentarios elegidos por la circunscripción ourensana del resto de partidos.

En una intervención en la que le ha sobrado casi la mitad de los diez minutos de los que disponía, Ojea ha manifestado su disposición al diálogo con el resto de fuerzas para poder lograr acuerdos que redunden en la provincia de Ourense.