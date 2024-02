Rueda avisa a Sánchez antes de su visita: "Galicia tiene dignidad" y "ni de broma" aceptará "ser menos que nadie"

OURENSE, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, se ha anticipado a la visita a Ourense que protagonizará este sábado el jefe del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, así como "a sus socios" del BNG, "tan bravos en Galicia y tan mansos en Madrid", para lanzar un aviso "alto y claro": "No queremos ser más que nadie, pero menos ni de broma".

"Galicia tiene dignidad y no va a tolerar lo que quiere hacer el PSOE con la complicidad del Bloque", ha advertido en el primer mitin de la campaña hacia las elecciones autonómicas del 18 de febrero, celebrado en un polideportivo de San Cibrao das Viñas (Ourense), en el que, según la organización, se han reunido medio millar de asistentes.

Tras quejarse de los "insultos" recibidos en un debate electoral celebrado en esta jornada (no lo citó, pero se refería al de la Cadena SER, al que acudió el portavoz parlamentario, Alberto Pazos Couñago, además de los candidatos de BNG, Ana Pontón, y de PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro) e ironizar con que su madre se preocuparía "mucho" de haberlos oído, ha prometido que él no hará campaña así.

Y ha pasado a una de sus ideas fuerza de la campaña, los ataques al Gobierno central y a Sánchez, quien, además, visita Ourense este sábado. Frente a los "chantajes" a los que, ha afirmado, se deja someter el presidente del Gobierno, Rueda ha afirmado que él solo quiere "pactar con la gente" a la que pide el voto. "No estoy esperando a juntarme con otros que ya saben que van a perder para ver si suman", ha dicho.

Todo ello, antes de proclamar: "Dios nos libre de lo que estamos viendo en España, de ese espectáculo diario donde aprueban in extremis lo que le ponen los de siempre, que están en Waterloo y que lo están chantajeando. Dios nos libre de que eso se traslade a Galicia. Y para eso son estas elecciones porque la alternativa es esa: un PSdeG absolutamente servil a Sánchez, que le dice amén haga lo que haga".

DEJAR A DEMOCRACIA OURENSANA SIN OPCIONES DE "CHANTAJE"

Pero también ha pedido el apoyo ciudadano para evitar "chantajes" en el propio territorio gallego y con la característica diferencial de Democracia Ourensana en una provincia en la que hay encuestas que dan posibilidades al partido que dirige el alcalde de la capital de As Burgas, Gonzalo Pérez Jácome, de entrar en el Parlamento de Galicia con un escaño.

"No quiero depender de nadie que nos haga chantajes y que crea que con un diputado condiciona todo lo demás", ha sentenciado, en velada referencia a DO, formación con la que los populares alcanzaron un pacto tras las municipales que permitió a Jácome ser investido alcalde a cambio de que el PPdeG pudiese preservar el poder en la Diputación.

"Esto es un asunto muchísimo más serio, la política es más seria, es rigor, es gestión. No es decir ocurrencias todo el rato a ver si llamo la atención y la gente me vota. No, esto tiene un recorrido muy corto y al final no vale de nada", ha sentenciado el jefe de filas del PPdeG.

(Habrá ampliación con foto)