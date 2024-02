Rueda cree que el 'caso Koldo' "no tiene muy buena pinta" y acusa a Sánchez de "intentar desviar la atención"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente en funciones de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha señalado que "no tiene buena pinta en absoluta" el 'caso Koldo', que implica al que fuera asesor el exministro José Luis Ábalos en una trama de presuntas mordidas de dinero desviado desde contratos suscritos para la compra de mascarillas durante la pandemia.

"En principio no tiene buena pinta en absoluto, parece un caso grave. Y lo que creo que tiene que haber, por las repercusiones y ramificaciones políticas que está habiendo, son explicaciones", ha subrayado Rueda este viernes en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Para Rueda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros "altos representantes" del PSOE están intentando "desviar la atención, embarrarlo todo y no referirse" al caso, poniendo de ejemplo cuando Sánchez se refirió el miércoles en Rabat a una presunta mordida en la compra de mascarillas que el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, habría llevado a cabo en pandemia.

"NO SOY DE FALTAS DE RESPETO"

El presidente gallego en funciones también ha sido interpelado por la expresión 'me gusta la fruta', utilizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para referirse despectivamente a Sánchez, indicando que él no es de "faltas de respeto".

"Sufrí muchas descalificaciones durante la campaña electoral. Intenté no devolver absolutamente ninguna. Por lo tanto, esa forma de hacer política en general a mí no me gusta en absoluto. Ahora, también es verdad, no se puede tener la piel muy fina y estar todo el día haciendo descalificaciones y cuando alguien se siente ofendido, pues ponerle el grito en el cielo. Por lo tanto, si alguien exige respeto, tiene que darlo también", ha remarcado.

En cuanto a las elecciones en Galicia del pasado domingo, Rueda ha señalado que fue Sánchez quien dio a los comicios "ámbito nacional" cuando fue a territorio gallego "a decir que si cae Rueda, cae Feijóo". Para el presidente en funciones de la Xunta, la lectura nacional la "plantearon" los socialistas.