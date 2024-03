Rueda cree que la "crispación" de la política en Madrid "no es buena" y celebra que en Galicia no se produzca

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha considerado que la "crispación" de la política que se refleja en Madrid "no es buena" y ha celebrado que en Galicia "no se produzca".

Rueda se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por el señalamiento de periodistas por parte del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Rueda ha asegurado que solo conocía este asunto por los medios por lo que ha rechazado "juzgarlo".

Tras ello, ha sostenido que, "en general", la "crispación no es buena". "Y me alegro muchísimo de que en Galicia, en general, por parte de todas las fuerzas políticas, estas situaciones de crispación que conocemos de otros lugares aquí no se produzcan", ha afirmado.

Por otra parte, sobre este asunto, la junta de gobierno del Colexio de Xornalistas de Galicia ha reclamado el "cese inmediato y fulminante" de Miguel Ángel Rodríguez como asesor de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya que "solo con esta medida pueden la Comunidad y su presidenta tratar de recuperar su papel institucional y democrático, que se vio erosionado gravemente estas semanas por los ataques del jefe de gabinete a la libertad de prensa".

"Si continuasen con la inacción o, peor aún, con el apoyo a este tipo de atropellos, significaría el alineamiento de esta administración con las prácticas dañinas contra el ejercicio del periodismo".