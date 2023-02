Rueda cree que el expediente de Bruselas no afecta a Ence y descarta problemas con la futura ley del litoral

Pide al Gobierno no "aprovechar" esta resolución para "seguir generando incertidumbre" en relación a la continuidad de la factoría en Pontevedra

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que, a la espera de conocer el contenido de la resolución, el expediente a España por prorrogar hasta 75 años concesiones a industrias en costas no afectaría a Ence, dado que pone el foco en prórrogas "automáticas". También ha descartado problemas con la futura ley del litoral que diseña el Gobierno autonómico, ya que esta tiene que ser --ha esgrimido-- compatible con la normativa europea.

A preguntas de los medios, Rueda ha esgrimido que lo que él pediría al Gobierno central es que "facilite y difunda" la resolución, aunque ha insistido en que, de lo que tiene constancia, es que se refiere "a prórrogas automáticas y no a las concedidas con una previa evaluación de las circunstancias".

"El que sí se pronunció claramente es el Tribunal Supremo", ha manifestado, en relación a Ence, antes de pedir al Ejecutivo estatal que "no caiga" en "seguir contradiciendo, poniendo en peligro los puestos de trabajo o generando incertidumbre" con respecto a la continuidad de la factoría en la ría de Pontevedra.

En cuanto al proyecto de ley del litoral, ha señalado que "no entraría en colisión" porque la Xunta no pretende "innovar" con esa normativa, sino "ordenar" y "dar seguridad jurídica", por lo que tendrá que ceñirse a la normativa estatal vigente que, a su vez, debe ajustarse a la europea.

CONEXIÓN CON FRANCIA

En otro orden de asuntos, preguntado por la apuesta de Renfe por las conexiones con Francia, mientras queda en un segundo plano la de Vigo con Portugal, Rueda ha constatado que de nuevo se evidencia "una nueva contradicción y diferente rasero", ya que el Gobierno vuelve, a su modo de ver, a anteponer beneficios para otras comunidades que "le interesan más" que Galicia.

Dicho esto, ha explicado que el embajador de Portugal le trasladó en su reciente encuentro su "preocupación" por el "diferente nivel" de compromiso entre el Ejecutivo luso y el español en relación a la conexión del AVE por Oporto. "Me preguntó si tenía datos y le dije que no, y no porque no los hayamos pedido muchas veces, pero se ve que no somos una prioridad", ha lamentado.