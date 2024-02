Rueda: "Si no hay un debate 'cara a cara' es porque los integrantes del multipartito no acuerdan su representante"

Afea "incoherencia" a la líder del BNG, a la que recuerda que era ella la que hace cuatro años rechazaba un 'cara a cara' "con mucha firmeza"

PONTEAREAS (PONTEVEDRA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y aspirante del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha advertido este viernes que "si no hay un debate 'cara a cara'" antes de las elecciones del próximo 18 de febrero es porque "los integrantes del multipartito (como alude a las diversas fuerzas de izquierdas) no se ponen de acuerdo en su representante".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios en Ponteareas (Pontevedra), un día después de que la directora de campaña del PPdeG, Paula Prado, remitiese a sus homólogos de BNG, PSdeG, Sumar y Podemos --los partidos que participaron en el debate de la TVG el lunes-- una carta en la que les instaba a elegir representante para participar en un 'cara a cara' con Rueda.

El paso se produce en un escenario en el que las fuerzas de izquierda censuran la "cobardía" de Rueda, quien ha declinado asistir, entre otros, al debate convocado por RTVE --de hecho, los populares han notificado que ni siquiera enviarán a otro representante del partido, lo que les ha valido duras críticas, incluso del comité de empresa de la corporación en A Coruña--.

A preguntas de los medios, el líder del PPdeG ha esgrimido que él mantiene su disposición de participar en un 'cara a cara' con el "representante" del "multipartito" que elijan las fuerzas de la izquierda, toda vez que entiende que la campaña ha dejado "claro" que los gallegos tendrán "esas dos opciones" el 18F.

Por eso, ha recalcado que quienes harán "un pacto o coalición" si tienen "la oportunidad son los que "se tendrán que poner de acuerdo" en quién habla "en su nombre" en un hipotético debate a dos. "Eso no lo puedo decidir yo, tienen que ser ellos, e inmediatamente podrá celebrarse ese 'cara a cara'. Si no se celebra, es porque no se ponen de acuerdo en designar un representante", ha recalcado.

"INCOHERENCIA DEL BNG"

Más allá, ha afeado a la candidata del BNG, Ana Pontón, su "incoherencia", y ha recordado que "hace cuatro años decía con mucha firmeza y vehemencia" que le parecía "intolerable" un 'cara a cara'.

"Y ahora lo está planteando ella directamente, obviando y dejando a un lado a quien ella sabe perfectamente que serían sus socios necesarios si tuviera la oportunidad", ha agregado.

"Es una incoherencia entre otras muchas incoherencias que estamos viendo en esta campaña. Nosotros ahí poco podemos hacer, estamos de acuerdo en que se haga ese debate a dos, pero les pido por favor que se pongan de acuerdo y que designen un representante. Cualquiera de los cuatro valen perfectamente, otra cosa es que sean capaces de acordarlo", ha concluido.