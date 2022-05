Rueda delega en el PP de Ourense decidir el voto sobre la dimisión de Jácome: "No le voy a decir lo que debería hacer"

OURENSE, 5 (EUROPA PRESS)

El candidato a la Presidencia del PPdeG y futuro presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a censurar este jueves la actitud del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tras haber empujado a una mujer sindicalista, en el marco de la huelga del transporte urbano, pero ha delegado en el grupo municipal del PP su decisión sobre la postura que debe adoptar sobre el futuro del regidor, al cual hasta el momento presta apoyo.

"Yo al grupo no le voy a decir lo que debería hacer, que en último caso es una decisión suya", ha respondido al ser preguntado por el sentido del voto que deberían emitir este viernes los concejales populares cuando en el pleno municipal se vote una moción, introducida por urgencia por el PSdeG, en la cual se pedirá la dimisión del regidor ourensano.

Antes de participar en la junta directiva provincial del PP de Ourense, acompañado por el presidente provincial, Manuel Baltar, el futuro líder de los populares gallegos reconoció que no había tenido tiempo de reunirse aún con el grupo municipal para analizar la situación porque había llegado "justo" para el acto.

No obstante, insistió en remarcar que mantiene su opinión de condena a la actitud de Pérez Jácome. "No cambió lo que opinaba ayer, sino todo lo contrario. No es de recibo la actitud, no me gustó nada. Y eso no ha cambiado de ayer para hoy", insistió.