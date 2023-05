Rueda dice "no tener claves" jurídicas para opinar sobre ilegalizar Bildu pero denuncia el "cinismo" del PSOE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado este viernes que "no tiene las claves" jurídicas para pronunciarse sobre el debate en su propio partido acerca de la eventual reclamación para la ilegalización de Bildu, pero sí ha mostrado su postura política al respecto para censurar el "cinismo" del PSOE, al que ha acusado de ponerse de "perfil" tras la elaboración de las listas de esta organización política con condenados por delitos de sangre.

Tras abrirse el debate sobre la posibilidad de buscar la ilegalización y de que los populares después focalizasen el debate en el ámbito político, Rueda se ha centrado también en defender su postura sobre la inclusión de condenados por terrorismo, lo que causó "un revuelo e indignación general", también de "mucha gente del PSOE que pensaba lo mismo".

"Cuando vimos que Bildu presentaba a personas condenadas por delitos de sangre mismo en los pueblos en los que se cometieron los asesinatos, fue tal el clamor social, que hasta la propia Bildu que mostró siempre una insensibilidad notoria con las víctimas, tuvo que rectificar", ha observado Rueda.

Dicho esto, ha matizado que, "de todas formas" no le "vale una rectificación donde se considera que los condenados por delitos de sangre no pueden ser y los condenados por terrorismo, por lo tanto, colaboradores, sí pueden estar sin ningún problema". "Creo que no deberían poder estar ni unos ni otros", ha apostillado.

Para Rueda, "todo este revuelo que se causó y obligó a rectificar" a Bildu, "poniéndose de perfil el PSOE tan necesitado de Bildu siempre, es la demostración de un cinismo". "Y muchas veces las campañas están bien para que todo el mundo quede retratado", ha apostillado.

"HAY COSA QUE NO TIENEN UN PASE"

Así, el también líder de los populares gallegos ha expresado esta opinión, a preguntas de los medios, "más allá de posibilidades de ilegalización" que dijo "no" saber, al tratarse de un "debate jurídico en el que puede haber unas posturas más fundamentadas que puedan responder mucho más" preciso a esta cuestión. Eso sí, en su opinión personal desde un punto de vista político, "hay cosas que no tienen un pase".

Así las cosas, y preguntado por cuáles deben de ser los criterios a su juicio para la inclusión de condenados por delitos penales en las listas, Rueda ha manifestado que "las condenas por terrorismo son línea roja" y ha insistido en que la "inmensa mayoría de la población está de acuerdo".

"Y el PSOE tendría que estar avergonzado como un partido, aliado claro del Gobierno central, está teniendo estas actitudes retadoras y desafiantes", ha sentenciado.