Rueda escuchará "con muchísima atención" a la oposición y buscará su apoyo para plantear demandas al Gobierno central

Entre los asuntos en el foco tiene los trenes Avril: "Tenemos un compromiso del mes de junio y nadie nos dijo que no se fuese a cumplir"

OURENSE, 4 (EUROPA PRESS)

El próximo lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunirá con la portavoz del BNG, Ana Pontón, y con el secretario general del PSdeG PSOE, Valentín Formoso, en una reunión en la que las expectativas del titular autonómico pasan por "hablar de todo" y "escuchar con muchísima atención", pero advirtiendo que "aunque las propuestas sean muy interesantes, otra cosa es que sean realizables".

Durante estos días, tanto la portavoz del BNG como el líder socialista han anunciado una serie de asuntos que quieren plantear en esta cita y, sobre ellos, Rueda ha asegurado que le "parecen muy bien", trasladando que "se podrá hablar de todo", pero poniendo sobre aviso que "el formato de la reunión es el que es y el tiempo disponible" es el que hay.

Por tanto, ha querido recordar que se trata de una primera reunión para "seguir hablando" a posteriori "el tiempo que haga falta". "Seguir hablando también en otros foros", ha agregado, antes de añadir que escuchará "con muchísima atención" porque es su "obligación" y porque "seguro" que sus rivales políticos "tienen propuestas muy interesantes", aunque, "otra cosa es que sean realizables", ha matizado.

Por su parte, ha adelantado que planteará propuestas que espera llevar de modo conjunto a su recepción con el presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez, unas propuestas con las que ha pedido que estén de acuerdo porque "son fundamentales para Galicia".

"Nos jugamos muchísimo y me gustaría llevar su acuerdo, así que les explicaré cuáles son las razones", ha insistido el presidente, quien también ha dicho que si recibe "críticas legítimas" les explicará cuáles son las razones por las que el Gobierno toma determinadas decisiones.

"QUE SEA REALIZABLE"

"No es lo mismo ejercer la responsabilidad de gobernar que hablar desde la oposición, insisto en que, a veces, legítimamente pero sin todo el conocimiento o sin la obligación de que lo que se proponga sea realmente realizable".

COMPROMISO TRENES AVRIL

Entre los asuntos que le gustaría presentar cuando lo reciba Pedro Sánchez están los trenes Avril. "No vamos a pedir nada que no nos dijeran que iba a ser así, pero me gustaría consensuar con los representantes de la oposición para decirle al presidente del Gobierno que necesitamos el compromiso de los trenes Avril", ha dicho Rueda exigiendo que "esa promesa se cumpla", aunque con confianza de que así sea porque "no hay ninguna noticia ni comunicación por parte del Ministerio de Fomento de lo contrario".

Para el representante autonómico estos "meses de tanta afluencia turística, de gente llegando a Galicia" han demostrado las ventajas que supone el AVE, por lo que la diferencia para llegar de unas ciudades a otras o no hacerlo "sería brutal si finalmente no se produjese el compromiso".

"Tenemos un compromiso del mes de junio y nadie nos dijo que no se fuese a cumplir, sería inadmisible, de todas formas se lo preguntaré al presidente", ha insistido.