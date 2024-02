Rueda garantiza una Galicia "para todos": "Me presento para que no quede en manos del nacionalismo enfurruñado"

Llama a defender "sin complejos" el "orgullo" de ser gallego y español: "Los únicos gallegos de verdad no son los que votan al nacionalismo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección el 18F, Alfonso Rueda, ha hecho este jueves un llamamiento a acudir a las urnas de forma masiva para evitar que "el futuro" de Galicia quede "en manos del nacionalismo enfurruñado". Un nacionalismo, ha añadido, "al que todo le parece mal" y que busca "la imposición lingüística" e importar "problemas" de otras autonomías como Cataluña con propuestas como "declarar la independencia".

Frente a quienes quieren "dividir y "separatismo importado", el dirigente popular ha reivindicado una comunidad "unida" de ciudadanos que se sienten, como él mismo, "orgullosamente gallegos y españoles". "Quiero una Galicia que sea para todos piensen lo que piensen, nos vayan a votar o no", ha proclamado, antes de advertir que "los únicos gallegos de verdad no son los que votan al nacionalismo".

"Los que votan al nacionalismo también son gallegos, por supuesto. Pero nosotros también. Y a mucha honra. Por tanto, la cabeza muy alta. El pueblo gallego es grande porque es un pueblo plural", ha aseverado, en un mitin en Baiona (Pontevedra), en un día de temporal en el que, aún con sillas vacías, los populares reunieron unas 400 personas en el auditorio de la localidad.

Rueda ha asegurado que los populares, con él al frente, se presentan a las elecciones del 18 de febrero, para que "el futuro de esta tierra no quede en manos del nacionalismo al que todo le parece mal", un "nacionalismo enfurruñado" que, se ha quejado, "pinta una Galicia negra". En una localidad marinera, ha ejemplificado con los pélets, pero también con el debate de la TVG de esta semana.

"Lo veríais el otro día en el debate, que decían que todo va de mal en peor, que dejamos que la gente muera de hambre y que, si alguien enferma, se olvide, que en Galicia no hay hospitales", ha reprobado, antes de afirmar que él no necesita que "ningún nacionalismo lleno de razón" con "una superioridad" que no sabe "de dónde saca" le venga a explicar como hay "que ser y que gobernar".

"A todos esos hay que decirles que somos orgullosamente gallegos y orgullosamente españoles. Y hay que decirlo sin contradicciones y sin complejos y sin problemas y sin discusiones. Que no hay que discutir por todo esto, cada uno que se sienta como le dé la gana", ha afirmado, antes de insistir en que él promoverá una Galicia "para todos" porque un presidente "no puede distinguir entre buenos y malos gallegos".

"QUE NOS DIGAN LO QUE TENEMOS QUE HABLAR, NI DE BROMA"

Enfrente, tras remarcar que él se propone "construir una tierra abierta y fraterna", ha situado a quienes quieren "imponer", en primer término, el idioma que hay que "hablar".

"Pues yo os digo una cosa, enorme respeto para el gallego y promoción del gallego, que es una riqueza enorme. Ahora, que nos digan lo que tenemos que hablar, ni de broma. Porque se empieza por eso y se acaba diciendo cómo tenemos que pensar. ¡Y eso de ninguna manera!", ha advertido.

"¿Y que nos impongan lo que hay que votar? ¿Cómo tenemos que sentir? ¿Cómo tenemos que vivir? Yo hago una pregunta muy sincera, ¿acaso es incompatible ser y sentirse gallego con ser y sentirse español? ¿A qué no? ¿A qué no? Pues ellos no lo entienden", ha lamentado.

APLAUSO PARA FEIJÓO POR "BATIRSE EL COBRE"

En su discurso, Rueda ha advertido que quedan 10 días para decidir "el futuro" de Galicia y ha pedido a los suyos "10 días de trabajo y de ilusión". "Yo estoy ilusionado, tengo ganas de ganar, y tampoco nos vale otra cosa", ha reivindicado, antes de reivindicar "una Galicia plural y no sectaria, una Galicia que progrese, que no se estanque" y alejada del "barullo" de otros lugares.

Asimismo, ha cargado contra "las medidas milagrosas" que promete "todo el multipartito de izquierda", ese "multipartito" que quiere, ha afirmado "que los hijos vuelvan a pagar por las herencias de los padres", el "separatismo importado" y trasladar "problemas" de otras comunidades, y ha recalcado que su objetivo es centrarse en aportar "soluciones".

Al tiempo, antes de recibir una gran ovación en respuesta, ha pedido un aplauso para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien junto con el expresidente Mariano Rajoy, ha destacado, se está "batiendo el cobre por toda Galicia".

Y, tras insistir en que su encuesta "preferida" es la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) porque no da por hecha su mayoría absoluta, ha pedido a los suyos que nadie "se fíe" de los sondeos y se centren en "a trabajar a tope" hasta el 18F. "Sé que os pido un enorme caudal de confianza, pero me comprometo a pactar solo con vosotros. ¡Vamos a apretar hasta el final!", ha zanjado.

SUSPENDIDOS ACTOS DE CARNAVAL, PERO NO EL MITIN

El alcalde, Jesús Sánchez Almuiña, encargado de dar el pistoletazo de salida del mitin, ha arrancado su intervención declarándose "muy orgulloso" porque en esta localidad pudo mantenerse el acto político de esta tarde, mientras que en otros municipios, ha dicho, se suspendieron eventos ligados al 'Entroido'.

En este escenario y como Rueda llegó media hora tarde, Almuiña, exconselleiro de Sanidade, ha bromeado con que su "avioneta" estaba a punto de aterrizar en el Parque de La Palma pero que tenía problemas con el "viento". Y el regidor, que recuperó el poder en las últimas municipales, ha tirado de ejemplo local para explicar lo que pasaría en cuatro años con la Xunta en manos de las fuerzas de izquierdas.

"No hay más que ver el desgobierno de aquí", ha señalado, antes de ironizar con que, aunque dicen que el PP "es el partido de los ricos", sus concejales han tenido que ocuparse de "arreglar y limpiar las goteras" que dejaron sus antecesores.

Tras Almuiña, ha intervenido Ana Iglesias, candidata que representa a O Val Miñor, quien también ha apelado a huir de los "líos" y del "barullo" que ha atribuido a sus rivales políticos; mientras que el regidor baionés ha pedido el apoyo no solo para las siglas del PP, sino para "el único conoce la comarca" y es el más "experimentado".

"Y como saben los hombres del mar, cuando el tiempo está bueno cualquiera es patrón, pero cuando hay temporal, mejor que el patrón tenga experiencia, que conozca el mar y que sepa de lo que está hablando", ha concluido el alcalde.

El último 'telonero' antes de Rueda fue el líder provincial del PP de Pontevedra y presidente de la Diputación, Luis López, 'Lugués', quien ha pedido apostar para Galicia por "lo mismo" que se apostó en Baiona en las últimas elecciones municipales y por "el mejor presidente" que Galicia puede tener, en referencia a su jefe de filas.