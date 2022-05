Rueda pide "unidad y humildad" y promete "hacer todo lo posible" para que Feijóo sea presidente

Agradece a los presidentes provinciales que facilitasen el proceso de sucesión: "Pensaban que no íbamos a ser capaces y lo fuimos"

PONTEVEDRA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y único candidato a liderar el PPdeG, Alfonso Rueda, ha arrancado esta primera jornada del 18º Congreso autonómico del partido con una petición a los suyos, que trabajen "con unidad y humildad", y el compromiso de "hacer todo lo posible" para lograr "un reto inmediato": que Alberto Núñez Feijóo entre en La Moncloa "cuanto antes".

En la intervención en la que ha presentado al equipo que le acompañará en la dirección del partido, Rueda ha aprovechado para dar las gracias a los presidentes provinciales de A Coruña, Diego Calvo, quien ha entrado en su Gobierno como vicepresidente segundo; Lugo, Elena Candia, que ocupará la Vicepresidencia Primera del Parlamento en relevo de Calvo; y Ourense, Manuel Baltar, el proceso de sucesión.

"Pensaban que no íbamos a ser capaces y lo fuimos", ha proclamado, antes de reivindicar la importancia de ser "un partido unido". "Si no estamos unidos, no tenemos nada", ha sentenciado, antes de prevenir sobre lo que los gallegos ven --ha dicho-- "en el PSOE y también en el BNG", aunque estos últimos "intenten esconderlo".

Pese a las "discrepancias" internas que pueda haber, Rueda ha defendido el diálogo en las filas populares y que se "escucha" lo que necesitan los ciudadanos sin ofrecer "soluciones mágicas" sino "propuestas normales y posibles".

Por ello, el dirigente pontevedrés ha pedido seguir en la misma línea, y trabajar "con unidad y humildad", sin ser "chulos y soberbios". "Por resumirlo en alguien, aquí están los militantes de base que explican lo que somos y por qué estamos aquí. La gente que, a cambio de nada, defendéis el partido", ha reivindicado.

"El PPdeG, con tantos afiliados y cargos, no sería nada sin los militantes de base, que lo sois todo. Sin vosotros no seríamos absolutamente nada. Y voy a intentar no olvidarme de que fui un afiliado de base", ha prometido Rueda, quien arrancó con una proclama: está "orgulloso" de llevar 36 años militando en el PP, igual que de ser de Pontevedra.

"TENGO LA MEJOR TRIPULACIÓN"

En su discurso de la primera jornada del Congreso, ha destacado su equipo y ha proclamado qeu está convencido de que tiene "la mejor tripulación". Con ella, ha dicho, se compromete "a llevar el barco hacia delante".

Y a renglón seguido, ha esgrimido que asume el trabajo que tiene por delante en forma de "enorme reto personal y responsabilidad". "Y digo aquí que, después del primer compromiso, que es servir a Galicia; y del segundo, que es servir al PPdeG; el tercero e inmediato es hacer todo lo posible para que Feijóo sea presidente de España. Porque España lo merece y lo necesita", ha proclamado.

A POR LA QUINTA DESDE LA "VICTORIA MÁGICA" DE 2009

Más allá, en su intervención, ha rememorado las cuatro victorias electorales que ha protagonizado Alberto Núñez Feijóo, y se ha referido a la inicial como "la victoria mágica de 2009".

Ahora, ha esgrimido, vendrán otros test, como el de las elecciones municipales y el de las generales, para finalmente tener que someterse a la prueba definitiva: la de las autonómicas de 2024, en las que tendrá obtener la quinta mayoría absoluta consecutiva para preservar el poder en la Xunta.