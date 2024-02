Rueda pide el voto para "la Galicia unida y los gallegos normales" frente a los que "hablan mal" de su tierra

El candidato se fundió en un abrazo con su madre, que siguió su mitin en Ribadeo tras recalar en un viaje desde Asturias hacia Pontevedra

RIBADEO (LUGO), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y aspirante del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha pedido este martes el voto "para la Galicia unida, que resuelve y para los gallegos normales" frente a quienes, como a su juicio se pudo ver en la pasada jornada en el debate de la TVG, se dedican "solo a hablar mal" de su tierra y a pintar "la Galicia negra" aunque no conduzca "a nada".

Desde un ayuntamiento que el PP recuperó en las últimas elecciones municipales y que ahora dirige Daniel Vega, encargado de abrir el mitin, ante unas 350 personas, Rueda ha lanzado este mensaje en el quinto día de campaña. Lo hizo también ante su madre, Lola de Valenzuela, quien recibió un abrazo del candidato. Según él mismo dijo, había parado de vuelta de un viaje desde Asturias hacia Pontevedra.

Aún con el debate de la TVG en el imaginario de la sociedad gallega, el líder del PPdeG se ha quejado del "acoso coordinado" que atribuye a sus rivales, y ha proclamado que los populares están "orgullosos" de lo que es Galicia y su pueblo. "Por eso pido el voto para esa Galicia que está unida porque Galicia es unidad. Cada uno de nosotros pensaremos como pensamos, pero al final hay sentimientos que nos unen a todos", ha dicho.

Y tras enumerar algunas de las medidas adoptadas --como la gratuidad de las escuelas infantiles-- o compromisos nuevos como la ampliación de las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones, ha pedido a los gallegos apoyo "para una Galicia que resuelve" porque "hay muchos problemas que resolver" y no se puede, ha agregado, "perder el tiempo con cosas que no llevan a ninguna parte" como limitarse a "hablar mal de Galicia".

A renglón seguido, ha apuntado a sus rivales de la izquierda, a quienes ha acusado de "hablar mal de lo que deberían defender y querer". "Y no se gana más confianza, ni más votos, hablando mal de aquello que deberías querer especialmente. Pero solo dicen que todo mal, todo no, sin ninguna propuesta. Que no se hizo nada, que la gente muere de hambre por las esquinas o que enferma y no hay quien la atienda", ha afeado.

"Esa Galicia negra, ese no querernos a nosotros mismos no lleva a ninguna parte", ha advertido, a renglón seguido, antes de defender que, si bien "hay cosas que mejorar", Galicia "funciona y tiene que seguir funcionado". "Y tiene que mejorar aún más su funcionamiento. Para eso son estas elecciones, ha proclamado.

A continuación, ha pedido el apoyo en las urnas para "los gallegos normales". "Como son Dani (Vega), como Elena (candia), como Alfonso (Villares, exalcalde de Cervo, presente también en el mitin)", gente que se dedica a trabajar, que está en política para resolver problemas y por vocación", ha ejemplificado, antes de garantizar que está dispuesto a cumplir todos sus compromisos porque están validados por el conselleiro de Facenda de la Xunta, Miguel Corgos.

RECUERDOS DEL DEBATE

Durante el mitin, Rueda ha recordado varios momentos del debate de TVG y ha subrayado que, aunque lo "disimularon", sus rivales no pudieron evidenciar que ven cuestiones de forma "absolutamente contradictoria". También se ha quejado del "acoso coordinado" del que, bajo su punto de vista, fue objeto, y ha afirmado que pudo "sentir la fuerza de mucha gente" que le estaba viendo y que "no estaba de acuerdo".

Pero ha recalcado que también se quedó "a gusto" trasladando a sus oponentes "cosas que no les gustó escuchar". Entre otras cuestiones, ha censurado que la candidata de Podemos, Isabel Faraldo, se mostrase "orgullosa" de la ley del solo sí es sí, que ha "dejado en la calle" a delincuentes sexuales. "Una razón más para que nunca puedan tener ninguna responsabilidad de Gobierno en Galicia", ha apostillado.

Del socialista José Ramón Gómez Besteiro, de quien ha afirmado que "no tiene abuela" y está "encantado de conocerse", ha recordado que le instó a dejar su acta de diputado cuando él le pidió dar el paso en el Congreso. "Ni siquiera sabe que para ser presidente de Galicia hay que ser diputado. Una clase de Derecho Administrativo para Besteiro", ha apelado.

Del BNG, ha insistido en que a su candidata, Ana Pontón, no le gusta "nada" que se le recuerde lo que "son" los nacionalistas. "Por eso hay que recordárselo tantísimas veces. Es un partido que va en coalición con Bildu, que apoya la ley de amnistía con amnistía para los terroristas incluidos, y que el otro día apoyaron la liberación de presos de etarras con delitos de sangre y asesinatos de gallegos", ha esgrimido.

También ha afirmado del Bloque que es un partido que "dice amén" a la condonación de la deuda a Cataluña y que lleva en su programa "el derecho a la independencia" o la apuesta por "el monolingüismo" en gallego. Así, ha concluido que "se avergüenzan" de su programa electoral porque "son radicales, sin ninguna duda", y en dicho documento "se evidencia".

También se ha quejado de que "desde el Bloque se diga que el PP es un partido lleno de ricos que no trabajan" y ha pedido a Pontón "un respeto para la mitad de Galicia que vota" a la formación popular. Finalmente, de Sumar ha advertido que propone "eliminar" las bonificaciones al Impuesto de Sucesiones, y que ninguna fuerza de la izquierda fue capaz de "negar" que se daría este paso.

"UNA MAYORÍA QUE NOS HACE MUCHÍSIMA FALTA"

En esta coyuntura, el dirigente popular ha pedido trabajo "a tope" hasta el final, no dar "ningún voto por ganado y tampoco por perdido". "Tenemos una razón de ser que no es ganar por ganar, es seguir trabajando por Galicia y os pido una mayoría que nos hace muchísima falta", ha apelado.

Finalmente, ha llamado a los suyos a "ir con todo", con "confianza y convicción", toda vez que él, ha dicho, confía en la "victoria" el próximo 18 de febrero.

VEGA DESTACA EL COMPROMISO DE LA XUNTA CON RIBADEO

Encargado de dar el pistoletazo de salida del acto, el alcalde de la localidad, el popular Daniel Vega, ha proclamado el "orgullo" que siente cada día por ser el regidor de la localidad, y ha definido como "magnífico" el gobierno local que él encabeza. Al tiempo, ha reivindicado los compromisos e inversiones de la Xunta con la localidad, y ha apelado a continuar en esta línea apostando por la "estabilidad" y por Rueda como presidente gallego.

Vega ha defendido que el debate de la TVG evidenció las dos opciones que hay sobre la mesa de cara al 18F: "un presidente y un gobierno" encabezado por su jefe de filas, o "la confusión y el barullo permanente" de las fuerzas de izquierda.

"Quedó demostrada cuál es la única alternativa que tiene Galicia", ha sentenciado, antes de confesarse "'Ruedista' hasta la médula". "Cuando te da un abrazo sientes que es un abrazo de verdad", ha afirmado, sobre su jefe de filas, a quien ha elogiado por "no ser falso en política" y "cumplir la palabra dada".

CANDIA: "NECESITAMOS UNA ENORME MOVILIZACIÓN"

Por su parte, la presidenta provincial del PPdeG y cabeza de cartel por la provincia de Lugo, Elena Candia, también se ha referido al debate como "imagen gráfica" de las "dos alternativas": un presidente y un gobierno con propuestas o un grupo de fuerzas que "buscaban el conflicto" incluso "con mala educación".

La dirigente popular ha apelado a la "unidad" de Galicia y ha dado por hecho que los gallegos ven la situación y responderán en las urnas. A modo de ejemplo ha tirado de anécdota y ha explicado que un señor con el que había hablado a la entrada, con el que comentó su presencia en el mitin, le había contestado: "Vengo a ayudar para que no entren los separatistas".

Finalmente, ha puesto en cuestión que fuerzas que no hacen otra cosa que "hablar mal" de la comunidad puedan "gobernarla bien". Y ha pedido "ayuda" el 18F: "Necesitamos una enorme movilización. Hay que votar. Todos. No puede faltar nadie".