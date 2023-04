Rueda (PP) afirma que Galicia va "por el buen camino" y advierte al Gobierno central de que "hay señales de alarma"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que Galicia va "por el buen camino" en la evolución de los datos del paro, al tiempo que ha advertido al Gobierno central de que "hay señales de alarma".

Preguntado por cómo concilia ambas visiones, la que es positiva para las cifras gallegas pero crítica con las estatales, Rueda ha señalado que el hecho de que valore como "buenas" las de la comunidad gallega "no quiere decir" no estar "preocupado", puesto que "las perspectivas y la situación no es buena".

"Creo que para triunfalismos no estamos", ha advertido, antes de evidenciar que "celebrar los datos cuando son buenos y decir que es mucho mejor que sean buenos que al contrario, eso es lógico y lo entiende todo el mundo".

En cualquier caso, ha rechazado "decir que están solucionados todos los problemas" puesto que "hay nubarrones en el horizonte". Al respecto, el mensaje que atribuye al Ejecutivo central sobre el desempleo le recuerda a cuando escucha "que los fondos Next Generation se están repartiendo a la velocidad del rayo, y que están generando mucho impacto positivo", algo que cree que "no es cierto".

"Aquí pasa lo mismo, seguimos sin conocer los datos de fijos discontinuos y sería muy importante para tener la foto exacta de lo que está pasando y donde hay que incidir y mejorar", ha precisado.

Por todo ello, ha concluido que "las cifras de Galicia no son malas" y celebra ir "por el buen camino", pero avisa de que no hay que "decir que no hay nada de lo que preocuparse" y "que todo va muy bien, que todos son facilidades", puesto que "no es así" y sí "hay señales de alarma".