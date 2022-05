Rueda (PP), tras el empujón del alcalde de Ourense a una sindicalista: "Lo que me contaron no me gustó nada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Xunta en funciones y candidato a presidir el PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado este martes que aún no ha visto el vídeo del incidente protagonizado por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome con una sindicalista, a la que dio un empujón, pero ha señalado que lo que le "contaron" no le ha gustado "nada".

Jácome ha empujado este martes a una sindicalista que portaba un megáfono en la mano en el marco de una protesta delante del Ayuntamiento en el inicio de la huelga de transporte urbano de la ciudad y ha alegado, posteriormente, que estaba "impidiendo una agresión acústica".

El dirigente de Democracia Ourensana (D.O.) dirige el Ayuntamiento ourensano con el apoyo de los populares y Rueda, que sucederá a Alberto Núñez Feijóo al frente de Xunta y partido, ha sido preguntado en un acto en Santiago acerca de si este incidente no era motivo suficiente para retirar el apoyo al regidor.

"Me contaron, pero aún no vi el vídeo. Cuando lo vea tendré una opinión", ha trasladado Rueda, para añadir, tras ser preguntado en el mismo sentido: "Déjeme ver el vídeo y hablar con el partido en Ourense. Lo que me contaron no me gustó nada", ha zanjado.