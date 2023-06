Rueda quiere dar "el mejor resultado de España" a Feijóo, que promete: "Si ganamos habrá sitio para bastante gente"

Feijóo garantiza que devolverá a Galicia "todo lo que pueda" si gobierna tras avisar su sucesor autonómico de que la comunidad será "exigente"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha prometido a su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, que los populares gallegos van a trabajar para obtener en la cita con las urnas del próximo 23 de julio "el mejor resultado de España" y demostrar que "Galicia está de moda, marca el camino y va a ser decisiva" para que el exmandatario autonómico entre en La Moncloa.

Así lo ha trasladado en el primer gran acto de la precampaña en Galicia, en el que han intervenido Feijóo, Rueda y número dos del PPdeG, Paula Prado, quien ha ratificado que la "infantería" popular está preparada en la Comunidad natal del líder de Os Peares. El vestíbulo del Multiusos do Sar, donde el jefe de filas del PP anunció en su día que optaría a liderar el partido en España, se llenó con más de un millar de cargos, militantes y simpatizantes.

Feijóo, por su parte, aunque ha evitado cualquier alusión concreta a las listas populares --afea que la izquierda solo está centrada en los puestos--, sí que ha aprovechado para reconocer a algunos de los vencedores en las pasadas municipales en Galicia. Pero también para transmitir un mensaje de tranquilidad a quienes han quedado por el camino o a las puertas de las instituciones por lo que él denomina "pactos de perdedores", pese a haber ganado los comicios.

"Sigo pensando que debemos reformar la ley en las elecciones municipales. Sigo pensando eso", ha reivindicado el líder popular, quien defiende desde hace años propugna que debería gobernar la lista más votada. Y, a renglón seguido, ha instado a los suyos a trabajar con el objetivo de que el PP recupere el Gobierno central, aunque hayan recibido un golpe en los últimos comicios, porque el triunfo, ha dicho, conllevará un premio.

"Si ganamos habrá sitio para bastante gente", ha prometido, y ha recordado que él no acostumbra a dejar "por el camino" a quienes "han trabajado y se han vaciado" por el partido, una línea en la que espera poder continuar --ha dicho-- después del 23 de julio.

Al tiempo, desde el mismo Multiusos do Sar compostelano en el que pidió la "autorización" de los suyos para optar a presidir el PP de España en el marco de una crisis que se llevó por delante a Pablo Casado, ha pedido "ayuda" a los militantes gallegos para poder gobernar España. Y ha bromeado con que fue Rueda quien aseguró que el PPdeG cosecharía "el mejor resultado de España", de lo que ha "tomado nota".

CRÍTICAS A SÁNCHEZ POR "MACHACAR" A GALICIA

La encargada de abrir el acto ha sido la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, quien ha reivindicado la "transición modélica" del partido, con Rueda a la cabeza, tras la marcha de Feijóo a Madrid; y le ha garantizado al líder estatal que en el PP gallego, que "el 28M ganó las elecciones municipales", tendrá su "infantería" para el 23J.

Prado ha repasado los resultados de las municipales y ha tenido palabras de agradecimiento para miembros del equipo de Feijóo --a algunos, como a Miguel Tellado o Álvaro Pérez, ambos presentes en el acto, los ha citado expresamente--, de quienes ha augurado también que serán claves en el "triunfo" del PP en las generales".

"Salimos a ganar", ha proclamado, antes de que Rueda le tomase la palabra para instar a decir "basta" al socialista Pedro Sánchez, y de apelar a la uniad. "Chegou o momento --'llegó el momento'--", ha parafraseado el que fue el primer lema con el que Feijóo reconquistó la Xunta en 2009, antes de garantizarle: "Cuenta con Galicia como siempre has hecho y a trabajar".

Previamente, Rueda ha dedicado parte de su intervención a cargar contra Sánchez, a quien ha afeado que "solo se importa a sí mismo", convencido de que los gallegos "no van a olvidar" que "lleva machacando a Galicia mucho tiempo" y "negándole el pan y la sal" mientras concentra inversiones en "otros sitios que le interesan electoralmente".

También ha aludido a los "desfiles de ministros que vienen a hacer turismo y a contar" que el expresidente gallego "no sabía gobernar" sin "ningún respeto", se ha quejado, "a la tierra" que otorgó al actual jefe de filas del PP cuatro mayorías absolutas consecutivas.

COMPROMISO DE ESFUERZO Y UN AVISO: "SEREMOS EXIGENTES"

Dicho esto, Rueda ha advertido que Galicia "siempre marcó los tiempos políticos" y ha pronosticado que volverá a suceder. "Empezamos con Albor, seguimos con Fraga, que demostró que trabajando por una Galicia fuerte se consigue una España fuerte, y seguimos con Feijóo y sus cuatro victorias consecutivas", ha proclamado.

Dentro de su hilo argumental, ha recordado que la primera victoria de Feijóo, en 2009, fue "la que abrió el camino del final del segundo peor presidente de España", en referencia a José Luis Rodríguez Zapatero. "Seguimos en 2012 y en 2016 logramos la primera expulsión de Sánchez del PSOE. Pena que no aprendiera. En 2020 volvimos a ganar en plena pandemia. Cuenta con Galicia otra vez para poner punto y final a este Gobierno", ha trasladado.

Dicho esto, ha advertido que Galicia "no va a ser una comunidad más" si Feijóo gobierna. "Seremos muy exigentes", ha anticipado, si bien se ha mostrado convencido de que Feijóo no le va a fallar a Galicia". "Por eso digo que Galicia no puede fallar a Feijóo y, por eso, vamos a trabajar para tener el 23J el mejor resultado de España. Que lo podemos tener sin ninguna duda", ha aseverado.

Y Feijóo, rodeado de cargos municipales y de la dirección del partido en Galicia, le ha tomado la palabra para incidir en que no siente que vuelve a Galicia porque considera que no se ha ido, ha reivindicado su gestión en la Xunta y ha lanzado un mensaje a los suyos: "Nunca podré devolver a Galicia lo que me dio, pero nunca dejaré de devolverle todo lo que pueda".

Feijóo ha recordado que lo importante es marcarse objetivos y pensar "no en personas concretas" sino en un trabajo en equipo para conseguirlos, y ha ejemplificado con su victoria de 2009 que permitió "cambiar la historia de Galicia". "Vengo a pedir aquí que volvamos a hacerlo juntos, unamos a la mayoría, que quiere un Gobierno mejor, un Gobierno para todos, una mayoría para acreditar que lo que hacemos en Galicia va a ser lo que vamos a hacer en toda España", ha sentenciado.

"QUE VOTE TODO EL MUNDO"

Feijóo ha apelado a trabajar por una gran movilización, como también lo ha hecho Rueda, quien ha pedido a los suyos intentar "que vote todo el mundo" para echar a Sánchez de La Moncloa pero también porque "Sánchez no es solo Sánchez". El líder gallego ha aludido en este punto al PSdeG, que tratará, ha dicho, de "tapar las vergüenzas" de su jefe en Ferraz.

Pero también ha citado al BNG, tras recordar el "carpetazo a los de Podemos" que dio Feijóo en clave autonómica en 2020, cuando quedaron fuera del Parlamento de Galicia. Sin embargo, ha prevenido frente al Bloque, un partido que "ya tuvo un diputado" en el Congreso en este último mandato, que fue, ha añadido, "una muletilla de un día para pasar cuatro años después ninguneados".

"¡Pues ahora va a ser lo mismo!", ha aseverado, antes de insistir en que España necesita un Gobierno capitaneado por Feijóo, "un presidente que cumplirá su palabra" y encabezará, ha dado por seguro, un Ejecutivo que "gobierne para todos". "Lo que no se puede es tener favoritismos, socios preferentes y territorios olvidados", ha zanjado.