Rueda rechaza adelantar las gallegas a julio: "No vamos a dejar que la inestabilidad de Sánchez contagie a Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del PPdeG y titular de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha descartado adelantar las elecciones autonómicas para hacer que coincidan con los comicios generales del 23 de julio y ha dejado un mensaje ante la cúpula del partido, reunida en la capital gallega: "No vamos a dejar que la inestabilidad de Sánchez contagie a Galicia".

"Nos preciamos de ser una comunidad previsible. Aspiramos a resolver los problemas de la gente y no crear nuevos problemas. Desde un punto de vista de cálculo electoral se entienden las prisas de Sánchez, pero las urgencias electorales del PSOE para tapar sus resultados no pueden ser, en ningún caso, las urgencias de Galicia", ha esgrimido.

Rueda ha incidido en que la "estabilidad" de Galicia, donde el PPdeG gobierna con una amplia mayoría absoluta, "no tiene precio", y "vale más que los intereses partidistas de Sánchez", tras el "severísimo correctivo" que, bajo su punto de vista, le han dado los españoles. "Tenemos que seguir porque hay mucho que hacer por Galicia y por eso no convocaremos elecciones con Sánchez. "No vamos a dejar que la inestabilidad en la que Sánchez tiene sumida a toda España contagie a Galicia", ha apostillado.

Es el mensaje que ha trasladado ante el comité de dirección en la misma jornada en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el adelanto de las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 23 de julio.

Una vez confirmado el anticipo en el ámbito estatal, el foco se ha puesto en Galicia ante la posibilidad de que Rueda, quien sucedió a Alberto Núñez Feijóo un año atrás después de tomar este las riendas del PP, optase por adelantar las gallegas, lo que finalmente no sucederá.

