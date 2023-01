Rueda recrimina a Sánchez y al PSOE su estrategia de ataque contra Feijóo y avisa: "La mentira no sirve para nada"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha recriminado este sábado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al PSOE su estrategia de ataque al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, poniendo en cuestión su experiencia de gestión pese a sus mayorías absolutas en Galicia y le ha pedido que deje de "mentir" porque "no sirve para nada". Además, ha asegurado que hay que recordar a la gente ante las municipales de mayo que Pedro Sánchez se presenta también a esas elecciones del próximo 28 de mayo.

"En Galicia tenemos 313 pruebas que superar y no voy a dejar de recordarle al PSOE, porque no le gusta nada, que en los 313 ayuntamientos también se presenta Pedro Sánchez. Esto hay que decirlo también porque lo van a ocultar desde el primer momento", ha declarado Rueda en su intervención en la convención que se celebra en Zaragoza para presentar a los candidatos autonómicos del PP para los comicios de mayo.

Rueda ha afirmado que el PP se presenta a esas elecciones con "unidad y fortaleza" siendo consciente de que se "juegan" seguir haciéndolo bien donde gobierna o que el "éxito" sea también el de Feijóo. "Eso es importante tenerlo en cuenta, mentalizarse y pensar que por eso también hay que luchar", ha apostillado.

ESPAÑA NECESITA UN PRESIDENTE "QUE NO SE PONGA DE PERFIL"

El presidente de la Xunta ha afirmado que necesitan en España un presidente del Gobierno que "no se ponga de perfil" y se ocupe de los problemas que tienen los ciudadanos. Además ha censurado que Sánchez presuma de "cogobernanza" cuando "no preguntan nada" a las autonomías y lo hacen "ellos solos".

Además, ha criticado que el Gobierno esté desplegando sus ministros por las comunidades a "contar" que Feijóo "no sabe gestionar", "no sabe ganar elecciones" y "no tiene experiencia de gobierno", algo que, según ha dicho, a su partido le hace "especial gracia" tras haber gobernado Galicia varias legislaturas.

"Cualquiera que quiera saber lo que es un gobernante que sabe hacer las cosas que venga a Galicia y nos pregunte a los gallegos, que le dimos cuatro mayorías absolutas", ha proclamado, para mostrarse convencido de que Feijóo ganará ahora en el Gobierno de España.

Por eso, el presidente de la Xunta ha pedido al Gobierno y al PSOE que "no les cuenten historias" porque "conocen perfectamente" a Feijóo. "La mentira no sirve para nada", ha manifestado, para animar a los cargos del PP a trabajar "intensamente" en las próximas 16 semanas para ganar las elecciones de mayo.