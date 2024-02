Rueda redobla el llamamiento a votantes "desencantados" con un PSOE "entregado al nacionalismo independentista"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha redoblado este jueves, a las puertas del cierre de campaña para el 18F, su llamamiento a los votantes socialistas "de buena fe" y "desencantados" con un partido que, ha advertido, está "entregado al nacionalismo independentista egoísta y ombliguista" con el que ha identificado al BNG.

En un abarrotado mitin en la Estación Marítima de Vigo --en el que ha destacado que quedaron personas fuera--, Rueda ha cargado un día más contra una izquierda a la que ve inmersa en "una carrera de descalificaciones" hacia él y su Gobierno, de cuya labor ha afirmado sentirlle orgulloso. De hecho, ha reivindicado no tener "una hoja en blanco", sino medidas adoptadas en la Xunta de Galicia.

Y aunque ha pedido perdón por los "fallos" que haya podido cometer, ha agregado que se siente "preparado" para mejorar. Por ello, ha pedido el domingo "un apoyo inmenso" sin "fiarse" las encuestas sean en el sentido que sean. "¡Yo no me rindo, creo que es posible y que vamos a tener una gran alegría. No por mí, no por el PP, por Vigo, por Pontevedra y por Galicia!", ha proclamado.

En la línea de la pasada jornada, ha puesto el foco en "la bajada de brazos" de un PSOE al que ha situado "entregado a un nacionalismo independentista --más tarde lo tildó también de egoísta y ombliguista--" y ha manifestado que él, "bajo ningún concepto", quiere una Galicia en manos "de la izquierda invasiva, ideologizada y adoctrinante".

Tras volver a alertar, como en cada mitin, de propuestas que atribuye al BNG como "la imposición del monolingüismo" en gallego y pedir, como también es habitual estos días en sus actos políticos, "un aplauso para Amancio Ortega", ha prevenido de que quienes representan "a minorías" puedan alcanzar el gobierno "con la complicidad" del PSOE.

Por ello, ha intensificado su llamamiento a los socialistas "desencantados" que "no entienden qué está pasando, cómo se puede renunciar a principios que les identificaron, que les enorgullecieron y que ahora cedieron todos simplemente porque el que dice que es su jefe siga un poco más en su puesto", ha agregado en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Quiero hacer un llamamiento a todos esos socialistas de buena fe, que sienten que las cosas pueden ser de otra manera, que no quieren separatismo en Galicia. ¡Quiero decirles que esta vez pueden confiar en nosotros! Pueden confiar en nosotros, les pido que confíen", ha clamado, en un mitin en el que estuvo respaldado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que también estará este viernes.

