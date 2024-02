Rueda se refiere al sondeo del CIS como "la encuesta de Sánchez" y pide no fiarse de ninguna: "Hay que ir a votar"

A ESTRADA (PONTEVEDRA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha pedido a los suyos, a la espera de que este lunes salga el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a la que se ha referido como "la encuesta del señor Pedro Sánchez", que no se fíen de ninguna y que, si tienen que hacerlo, lo hagan "de la peor. Pero ha recalcado que lo clave es ir a las urnas: "Hay que ir a votar sí o sí".

"¡Ojo a las encuestas! A mí no me vale ninguna", ha esgrimido durante un mitin en A Estrada, donde se reunieron unas 500 personas, antes de incidir en que, si bien la mayoría de sondeos que salen este domingo, a punto de que cierre el plazo legal de publicación, son favorables a que preserva la mayoría absoluta, él prefiere no confiarse.

"Si fuese una persona cómoda, que pensase que con esto ya te puedes tranquilizar y cruzar de brazos, pues estaría muy tranquilo porque hay muchas, la mayoría, menos las de siempre y las que quedan por salir, que nos dan la mayoría", ha explicado, antes de anticipar que ya sabe lo que dirá "la tercera entrega del CIS del señor Tezanos, es decir, la del señor Sánchez y la de la izquierda en Galicia".

"La primera entrega dijo que lo teníamos muy difícil hace dos semanas. La segunda dijo que lo teníamos prácticamente imposible hace cuatro días. En la de mañana, si no me equivoco, que igual el señor Tezanos me da una alegría y cuenta la verdad por una vez, dirá que mejor que no nos presentemos porque no vamos a sacar ningún diputado", ha augurado.

"Pues yo digo que lo que vale es el día 18 y que, si hay que fijarse alguna expectativa, hay que fijarse en la peor encuesta. Hay que ir a votar, no vale otra cosa. Las encuestas me dan igual. Hay gente mirando qué tiempo va a hacer y esto es igual. Es como las encuestas, qué más da lo que digan las encuestas, qué más da si llueve o no. Aquí hay que ir a votar, sí o sí", ha zanjado.

"CUANDO LA LIMOSNA ES MUCHA, HASTA EL SANTO DESCONFÍA"

También el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, 'Lugués', había alertado antes de fiarse de las encuestas empleando para ello un tradicional dicho gallego: "Cuando la limosna es mucha, hasta el santo desconfía".

López ha llamado a los suyos a no "confiarse" y ha anticipado que no es "suficiente" con tener "el mejor candidato y presidente de la Xunta" porque, ha anticipado, los rivales de la izquierda van a estar "movilizados". Habrá, ha augurado, "una última semana campaña no del todo limpio". Por ello, ha pedido a los suyos también "una gran movilización" para dar a Rueda su primera mayoría absoluta.