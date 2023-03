Rueda reitera sus críticas al Gobierno por sacar el mapa de eólica marina "sin hablar con nadie"

OURENSE, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha criticado este miércoles la decisión del Gobierno de España de sacar el mapa para el desarrollo de la eólica marina, los planes de ordenación del espacio marítimo aprobados en el Consejo de Ministros, "de un día para otro después, de muchísimo tiempo esperando, y sin hablar con nadie".

En declaraciones a los medios durante una visita al proyecto de ampliación del Parque Empresarial de San Cibrao das Viñas, en la provincia de Ourense, ha reconocido que la Xunta de Galicia "no conoce otra cosa" que lo difundido tras el Consejo de Ministros y ha lamentado que el Gobierno autonómico "intentó hacer las cosas bien", siendo conscientes de "la importancia de la industria pesquera y de los recursos pesqueros" y para ello creó un observatorio del que "no fueron tenidas en cuenta en absoluto" las conclusiones ni las ideas.

En este sentido, ha recordado que formaban parte del observatorio tanto "gente de pesca como promotores eólicos" y que había "una posibilidad de hacer las cosas con consenso" para el desarrollo de nuevos parques eólicos marinos.

Sin embargo, ha afeado que el Gobierno "se ha descolgado tarde" porque "había plazos comprometidos mucho antes" y que ahora "habrá que ver si la delimitación coincide o no coincide, y en qué parte, con lo que se dijo desde aquí", que "debería ser una delimitación que permitiese la actividad pesquera al mismo tiempo que el desarrollo eólico".

"NO ME GUSTAN LAS POSTURAS EXTREMAS"

"No me gustan las posturas extremas", ha dicho Rueda, para esgrimir que no está de acuerdo con que hay que permitir todo tipo de actividad eólica, tampoco en el ámbito marítimo. "Hay zonas donde puede ser y zonas donde no", ha expuesto, señalando que tampoco le gusta "el otro extremo, en el que digan que en ningún caso y bajo ninguna condición".

En esta línea, ha señalado que "es posible compatibilizar las dos cosas" como ha afirmado que Galicia ha demostrado en la eólica terrestre. "Había zonas donde promotores eólicos pretendían poner molinos y dijimos que no, porque medioambientalmente no procedían, y zonas donde procedía y dimos para adelante", ha dicho, para agregar que igual hay que actuar en eólica marina.

"Pero para eso hay que hablar y no sacar un mapa de un día para otro, después de muchísimo tiempo esperando, sin hablar con nadie", ha aseverado.