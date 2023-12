Rueda reitera que no ve agresión en el pleno de Cangas (Pontevedra) y lo distancia de lo que hizo Ortega Smith en Madrid

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha insistido este jueves en que no ve una agresión en la actitud del concejal del PP José Luis Gestido con la teniente de alcaldesa de Cangas (Pontevedra), Iria Malvido (PSOE), y lo ha distanciado de lo que ocurrió con el dirigente de Vox Javier Ortega Smith en el pleno municipal de Madrid.

"Sigo opinando exactamente lo mismo", ha reiterado el mandatario gallego, después de que los medios le preguntasen por la postura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha sugerido que Ortega Smith debería dimitir por tirar unos papeles y una botella al concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño.

Aunque no se ha referido expresamente a este caso, Alfonso Rueda ha vuelto a responder que "sinceramente", si hubiese visto "otra cosa" en el pleno de Cangas, "no sería capaz de negarlo". "Pero no lo vi", ha concluido.

La polémica en la capital de O Morrazo surgió del pleno municipal del pasado viernes y de unos vídeos que se viralizaron a través de redes sociales. Incluso la portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, se refirió a este caso en su cuenta de X (antes Twitter) para denunciar la "agresión" a la teniente de alcaldesa socialista y solicitar la dimisión del concejal del PP.

Este mismo jueves, la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, junto con otros cargos del partido, entre ellos la propia Iria Malvido, comparecían en el Parlamento gallego para cargar contra el presidente de la Xunta por "liderar el maltrato institucional" contra la 'número dos' del gobierno cangués.

Alfonso Rueda dijo el martes que no veía ninguna agresión y que se estaba haciendo una interpretación "claramente interesada" de las imágenes, porque lo que hizo el edil del PP fue "un intento" de "tapar el objetivo" del móvil de la teniente de alcaldesa "después de haberle advertido que no le grabase".