Rueda remite por carta sus quejas a Sánchez por no estar invitado a su visita a Navantia Ferrol

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha enviado este sábado una carta al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en la que, igual que ha hecho ante los medios de comunicación durante está jornada, le ha trasladado que "hubiera sido procedente" acompañarlo en su visita a Navantia Ferrol, mientras que ha reconocido "como un paso adelante" el inicio de la construcción del taller del subbloques del astillero.

En la misiva Rueda ha detallado que tuvo conocimiento de la visita de Sánchez a la empresa, antes del acto en Santiago, "a través de los medios de comunicación".

En cuanto al comienzo del taller de subbloques, el presidente autonómico ha señalado que espera que este mismo anuncio se realice "con la mayor brevedad posible" respecto de la construcción del dique seco cubierto.

Además, le ha recordado que el Gobierno central "todavía no se ha adherido" al Pacto de Estado por Ferrol un asunto que, en palabras de Rueda, ya le trasladó en el encuentro en La Moncloa en julio del pasado año.

"Estos y otros asuntos me hubiese gustado trasladártelos personalmente, con ocasión de tu visita o en cualquier momento que estimes oportuno", ha recogido Rueda en la misiva.

La Xunta ya ha trasladado al Ejecutivo central sus demandas y necesidades y el presidente gallego espera ser capaz de solucionarlas desde la "más leal colaboración institucional, evitando situaciones de desigualdad respecto al trato que pudieran recibir otras comunidades autónomas".

Esta carta ha sido enviada en el mediodía de esta jornada después de que Rueda, tras el acto del XXX aniversario de la declaración del Camino de Santiago como Patrimonio Mundial, hubiese tachado de "descortesía institucional" que Sánchez, "no considerase" que debería de estar en el primer corte de chapa de la segunda de las fragatas de la serie F-11 que se ha producido en la mañana de este sábado en Navantia, en el municipio coruñés de Ferrol.

"No entiendo muy bien cómo algo tan importante para Galicia no considera el presidente del gobierno que la Xunta y su presidente, que por cierto soy su representante ordinario aquí en Galicia, no debería estar también", ha afeado el presidente del Ejecutivo gallego.