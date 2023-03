Rueda respeta la 'ruptura' de Ayuso con Vox y celebra no tener que decidir él porque en Galicia "no existe"

El presidente de la Xunta y jefe de filas de los populares gallegos vuelve a defender la abstención del PP ante la moción de censura

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha trasladado su "respeto" por la decisión de su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de escenificar la 'ruptura' con Vox a las puertas de la próxima cita con las urnas. Al tiempo, ha destacado que celebra no tener que adoptar ninguna decisión similar porque "Vox no existe" en Galicia.

Así lo ha manifestado después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid trasladase a Vox, durante el Pleno de la Asamblea, que es mejor que a partir de este jueves "cada uno siga su camino" porque, aunque en "muchas ocasiones" se han entendido, "la deriva" que ha tomado este partido a ella no le va a arrastrar.

A preguntas de los medios tras el Consello de la Xunta, Rueda ha replicado que es una decisión "soberana" de Ayuso que él respeta, al igual que sus "motivos". De hecho, ha agregado que diría lo mismo "de cualquier presidente autonómico" y que, si fuese él quien estuviese en dicha situación, desearía que se actuase de igual manera.

Dicho esto, ha admitido que le "alegra muchísimo" no tener que responder a una pregunta similar siendo protagonista y de no tener que adoptar ninguna decisión parecida por "el simple hecho de que Vox no existe" en Galicia.

VUELVE A APOYAR LA ABSTENCIÓN

Sobre la fracasada moción de censura impulsada por Vox contra el Gobierno de Sánchez, con el economista Ramón Tamames de candidato, Rueda ha vuelto a defender que el PP, con Alberto Núñez Feijóo, al frente apostase por la abstención.

"El presidente nacional del partido explicó sus razones y fue la posición más acertada", ha esgrimido, para añadir que lo que se pudo ver durante el debate de la iniciativa no fue "muy edificante".

"Tras verlo, uno se puede explicar por qué el PSOE cae en apoyos continuamente en Galicia y por qué Vox no tiene representación", ha aseverado, convencido de que ambas formaciones dieron "motivos y muestras" para que esa situación no cambie.