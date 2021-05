Rufián aboga por aprovechar las necesidades del PSOE y aconseja diálogo a Sánchez para no acabar como Zapatero

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha abogado este miércoles en el Congreso por aprovechar las "necesidades" del PSOE y ha aconsejado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dialogar con su formación si no quiere acabar como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo ha hecho en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja, donde ha dejado claro al presidente que defiende el diálogo entre el Gobierno y ERC, pero no porque crea en la "voluntad" del Gobierno.

"Nosotros no creemos en ustedes, yo no creo en ustedes, creo en el momento histórico que nos ha tocado vivir. Yo no creo en su voluntad, creo en su necesidad", ha explicado, recordando que en el hemiciclo no hay "15 o 30 diputados de Ciudadanos" como, a su juicio, le gustaría a Sánchez.

SÁNCHEZ DEFIENDE UN GOBIERNO DE ILLA

Por su parte, Sánchez ha aprovechado su debate con Rufián para reclamar que Cataluña tenga un gobierno cuanto antes y le ha sugerido que, "llegados a este punto, a lo mejor se podría pensar en un gobierno de izquierdas liderado por el PSC", que, ha remarcado, fue el partido que ganó las elecciones.

También ha reafirmado su compromiso de "cumplir la hoja de ruta del reencuentro entre la sociedad catalana y la catalana con la del resto de España" y ha pedido que se forme gobierno pronto para así poder retomar el diálogo.

De su lado, Rufián ha defendido la necesidad de dialogar con el Gobierno, pero no porque su partido sea "filosocialista" como, ha denunciado le recriminan desde la derecha española e incluso desde la "derecha independentista" catalana, sino, precisamente porque son "lo contrario".

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)