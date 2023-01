Rufián, sobre los abucheos a Junqueras: "Forma parte de nuestro trabajo, nos guste más o menos, no seré quien me queje"

VALENCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha considerado que los abucheos que recibió este jueves el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la concentración independentista contra la Cumbre Hispano-Francesa celebrada en Barcelona es algo que "forma parte de nuestro trabajo, nos guste más o menos", y ha manifestado que entiende "perfectamente" a las personas que están "decepcionadas" con la situación actual y a las que quieren que el 'statu quo' de Cataluña sea "diferente".

En atención a medios tras participar en el ciclo 'País Valencià i futur' este viernes en Valencia, Rufián ha restado importancia a los abucheos que recibió Junqueras y ha enmarcado esta situación dentro de "la libertad y la autonomía de las personas de expresar su ánimo a una manifestación". "No seré yo quien me queje. De hecho, lo he dicho mil veces, forma parte de nuestro trabajo, nos guste más o menos", ha recalcado.

No obstante, ha señalado que lo "único" que piden desde su formación es que, las mismas personas que abucheen, "ayuden". "No sabemos cuál es la otra alternativa a la que nosotros planteamos, que es la del diálogo y la negociación", ha expresado. Por lo que ha defendido: "Hasta que no tengamos más fuerza, es la que ha de imperar, y respeto todo lo que cualquiera quiera hacer y decir".

En esta línea, ha asegurado que en ERC son "muy conscientes" de la "fuerza que tenemos" y ha recalcado que en su formación no son "responsables" de las decisiones del PSOE y del Gobierno de España. "Ni queremos ni podemos cambiar al PSOE, ni queremos ni podemos cambiar al Poder Judicial", ha subrayado.

"Con la fuerza que tenemos, hacemos lo que hacemos", ha reconocido, al tiempo que ha añadido: "Quien quiera que hagamos más cosas, pues que nos dé más fuerza".

Por último, preguntado por una fractura en el independentismo catalán, ha resaltado que la "diversidad" es "un hecho". "Y eso siempre pasa porque hay gente que ha ganado tanto que se piensa que Cataluña es suya", ha zanjado.